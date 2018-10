Nowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uchwalony

Utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych i część składki z Funduszu Pracy - to główne źródła przychodu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego utworzenie umożliwi ustawa uchwalona przez Sejm większością głosów w poniedziałek, 23 października 2018 roku.

Pierwsza danina od dochodów z 2019 r.

Zgodnie z zapisami w ustawie danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych wynosić będzie 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Danina ta po raz pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. Pieniądze z daniny wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Z kolei drugi komponent funduszu, obowiązkowa składka, zostanie przekierowana z części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc.

Przeznaczenie środków z Funduszu

Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Pakietu Społecznej Odpowiedzialności m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Nowopowstały Fundusz wraz z Pakietem Społecznej Odpowiedzialności i programem Dostępność + stanowią fundament mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.