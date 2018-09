Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych przez internet w 2019 r.

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON. Do końca tego roku Fundusz zamierza wdrożyć system w kolejnych 40 samorządach, a do połowy przyszłego roku chce nim objąć cały kraj. To oznacza, że osoby niepełnosprawne od połowy przyszłego roku będą mogły internetowo złożyć wniosek o dofinansowania. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie, co dla wielu jest barierą nie do pokonania.

– System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON jest nowoczesną platformą internetową, która umożliwi wszystkim osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o dofinansowanie z naszych środków – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dorota Habich, p.o. prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Warunkiem, żeby każda osoba mogła z tego skorzystać, jest włączenie się do tego systemu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, którym Fundusz przekazuje środki na realizację zadań.

Do tej pory osoba niepełnosprawna, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON, musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Z danych Funduszu wynika, że co roku takich wniosków składa się ponad pół miliona. Tylko w 2017 roku samorządy rozdysponowały kwotę ponad 1 mld zł. Platforma informatyczna nie tylko ułatwi niepełnosprawnym sam proces składania wniosku, ale też podpowie, na jakie cele można je otrzymać. Odciąży też urzędników i ułatwi przepływ danych sprawozdawczych między samorządami a Funduszem.

– Każda osoba niepełnosprawna, a przede wszystkim osoby, które nabyły niepełnosprawność i nie znają zasad wspierania, będzie mogła być przeprowadzona przez kreator do składania wniosków, przez proces aplikowania, ale też przez dobór odpowiedniej formy wsparcia – informuje Dorota Habich. – Może to być dofinansowanie nowoczesnej protezy, sprzętu informatycznego, wizyty u lekarza, który dobierze protezę, czy też nawet dofinansowanie studiów, ponieważ wspieramy też uzyskiwanie edukacji wyższej, a nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami o tym wiedzą.

Jeszcze w tym roku PFRON planuje włączenie do SOW 41 powiatów, a kolejne w 2019 roku. W ramach projektu powstał też portal informacyjny (https://portal-sow.pfron.org.pl) i specjalna infolinia. Fundusz przekaże blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, organizuje także szkolenia stacjonarne dla ponad 1200 osób z jednostek samorządowych oraz szkolenia e-learningowe dla beneficjentów projektu.