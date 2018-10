Świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością dla pacjentów niepełnosprawnych

RPP przypomina o specjalnych uprawnieniach pacjentów z niepełnosprawnościami

Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco monitoruje obecną sytuację w służbie zdrowia, w tym informacje pochodzące ze środków masowego przekazu dotyczące trudności osób z niepełnosprawnościami w dostępie do lekarzy specjalistów oraz rehabilitantów. Od l lipca br. czyli od momentu wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności liczba zgłoszeń pisemnych kierowanych do Rzecznika w tej sprawie wyniosła 11. Ponadto w 64 przypadkach pacjenci za pośrednictwem infolinii kierowali zapytania o udzielenie informacji o nowych zasadach dostępu tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej.

Bartłomiej Chmielowiec przypomina, że osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Chodzi tu o świadczenia udzielane m.in. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w szpitalach. W ramach przysługujących uprawnień możliwe jest także korzystanie z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

reklama reklama

W praktyce oznacza to, że placówka medyczna powinna udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia. Jeśli staramy się o udzielenie świadczenia w szpitalu lub ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a nie jest to możliwe w dniu zgłoszenia, to placówka wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikający z prowadzonej przez nią listy oczekujących. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Wymagane jest, aby pacjent miał przy sobie dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez podmioty lecznicze lub innych problemów z dostępem do świadczeń zdrowotnych pacjentów z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Skargę można złożyć pisemnie. Każdy sygnał zostanie wnikliwie zbadany. Jest możliwość także kontaktu telefonicznego. Pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 można uzyskać niezbędną poradę prawną, informację, a w uzasadnionych przypadkach pracownicy Biura Rzecznika podejmą interwencję bezpośrednio w placówce medycznej.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Polecamy serwis: Prawa pacjenta