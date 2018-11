Senat o zmianach w PIP i dniu wolnym od pracy 12 listopada 2018 r.

Zmiana ustawy o PIP

Z 2 poprawkami Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (projekt komisyjny). Izba zdecydowała, że oświadczenie o wykonywaniu przez osoby najbliższe określonej działalności będzie składał nie tylko pracownik PIP wykonujący czynności kontrolne, ale także pracownik je nadzorujący. Uznano ponadto, że oświadczenie pracownika powinno dotyczyć wykonywania przez osobę najbliższą nie tylko działalności gospodarczej, ale również czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.

Nowelizacja zobowiązuje do składania przez kontrolerów PIP pisemnych oświadczeń o prowadzeniu przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników PIP.

Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez nich.

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy i handlu

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (projekt poselski) została przyjęta przez Senat z 3 poprawkami. Izba skreśliła m.in. preambułę do ustawy i zdecydowała o ograniczeniu handlu 12 listopada 2018 r. Ustawa przewiduje, że 12 listopada 2018 r. będzie świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Pozwoli to Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do 3 dni – od 10 do 12 listopada.

Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki.