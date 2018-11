Rozprawa o zniesieniu górnego limitu składek na ZUS od 2019 r. odroczona

Odroczenie rozprawy o trzydziestokrotności

Po odroczeniu przez Trybunał Konstytucyjny do 13 listopada br. rozprawy dotyczącej ustawy znoszącej górny limit składek na ZUS, tzw. 30-krotność, firmy i pracownicy nadal nie wiedzą jakie składki na ubezpieczenie społeczne zapłacą od 1 stycznia 2019 roku. To nie buduje zaufania do państwa - napisali we wspólnym oświadczeniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność".

Z jednej strony mamy szczytne hasła dotyczące dialogu społecznego, Konstytucję Biznesu, z pięknymi zapisami, z drugiej zaś codzienną rzeczywistość, która ma się nijak do deklaracji i uchwalonego wcześniej prawa.

reklama reklama

Wydłużenie vacatio legis

W tej sytuacji rząd powinien pilnie zadeklarować wprowadzenie poprawki wydłużającej vacatio legis i rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi - proponują związkowcy i pracodawcy.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Negatywne skutki społeczno-gospodarcze

„Solidarność i Konfederacja Lewiatan wielokrotnie wyrażali swoją krytyczną opinię w sprawie trybu procedowania ustawy, jak i jej celów. Wskazywali, że będzie ona miała negatywne skutki społeczno-gospodarcze:

- w przyszłości pogłębi deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Spowoduje wypłaty bardzo wysokich emerytur i zmniejszy liczbę ubezpieczonych o wysokich uposażeniach (przejdą oni bowiem na rozliczenie B2B),

- naruszy stabilność systemu ubezpieczeń społecznych. Limit składek na ZUS zapobiega tworzeniu tzw. „kominów" emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Służy zachowaniu spójności społecznej, wyrównaniu dochodów i rozładowaniu napięć, jakie tworzy gospodarka rynkowa.

- zwiększy drastycznie obciążenia pracodawców (dla niektórych firm koszty wzrosną od kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie).

- zmniejszy atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia. Zniechęci do tworzenia miejsc pracy w sektorach o dużej wartości dodanej, w centrach badawczo-rozwojowych, IT, centrach zaawansowanych usług.

- jest sprzeczna z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych. Istnieje poważne ryzyko, że znaczący wzrost kosztu pracy wysokiej klasy specjalistów zmniejszy atrakcyjność tworzenia w naszym kraju właśnie takich miejsc pracy i skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia.