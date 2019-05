Ostatnia szansa na wzięcie udziału w V Mistrzostwach Kadry BHP!

W I etapie konkursu uczestnicy podchodzą do testu jednokrotnego wyboru, na który składa się 30 pytań z zakresu tematyki bhp. Jest on dostępny pod linkiem http://bit.ly/MistrzostwaKadryBHP2019. – Tegoroczna edycja konkursu po raz kolejny pokazuje, że pasjonatów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, w tym również osób niezwiązanych z zawodem specjalisty bhp. Już w ciągu pierwszych 48 godzin od rozpoczęcia I etapu konkursu wzięło w nim udział 200 osób, a w ciągu tygodnia – aż 500! Możemy więc być pewni, że w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, nie zabraknie nam pozytywnych emocji i atmosfery dobrej rywalizacji – mówi Marek Maszewski, dyrektor działu nadzoru SEKA S.A. i przewodniczący Komisji Konkursowej.

50 osób, które najlepiej poradzą sobie w I etapie, staną do walki o tytuł Mistrza Kadry BHP w II etapie konkursu, który składa się z 20 pytań zamkniętych i 5 wymagających opisowego rozwiązania. Potrwa on od 7 do 10 czerwca, a najpóźniej 27 czerwca spośród najlepszych zostanie wyłoniony Mistrz Kadry BHP. Poza zaszczytnym tytułem na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: MacBook Air, kamera GoPro HERO 7, smartband FITBIT Charge 3, voucher na dowolne szkolenie lub trening o wartości 500 euro zasponsorowany przez firmę TenCate oraz zaproszenia na TenCate Experience Day, voucher o wartości 4000 zł na udział w wybranym wydarzeniu z zakresu BEZPIECZEŃSTWA organizowanym przez firmę MOVIDA, vouchery na szkolenia i funkcjonalne powerbanki ufundowane przez firmę SEKA S. A., prenumerata magazynu “Promotor BHP” oraz aplikacja Xperton do tworzenia i zarządzania szkoleniami zasponsorowana przez Portal Kultura Bezpieczeństwa.

Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, którą tworzą firmy CWS, PW Krystian, Lafarge, TenCate, SEKA S.A., Inter Cars, DHL Parcel i DHL Supply Chain.

Zmagania uczestników oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie:

Marek Maszewski , Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej

Tadeusz Zając , Ekspert BHP Pracodawców RP, b. Główny Inspektor Pracy

Prof. UW dr hab. Jacek Męcina , Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Witold Polkowski , Ekspert BHP

Radosław Pych , skarbnik w Zarządzie Głównym ZG OSPSBHP

Marta Tomaszewska , Specjalista ds. BHP w CWS-boco

Ewa Gawrysiak , Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w firmie TenCate Protective Fabrics, członek Koalicji Bezpieczni w Pracy

Paweł Pawlik , Kierownik Działu BHP w DHL Parcel

Patronów honorowych reprezentują:

Krzysztof Klarzak , Kierownik Zespołu BHP i OP Urzędu Dozoru Technicznego

Irena Sajkowska , Główny Specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS

Krystyna Świder , Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Dziekan Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Swoim patronatem medialnym konkurs objęły najważniejsze ogólnopolskie i branżowe media:

Miesięcznik ATEST Ochrona Pracy

Miesięcznik Promotor BHP

Miesięcznik Bezpieczny Magazyn

Magazyn Personel Plus

Portal Infor.pl

Portal Kultura Bezpieczeństwa

Portal portalbhp.pl

Portal gratka.pl

Portal log4.pl

Targi Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

Patroni merytoryczni:

Patroni medialni:

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.