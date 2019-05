Jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy - kwoty od kwietnia 2019 r.

Mniejsza liczba wypadków przy pracy

Z danych ZUS wynika, że coraz bardziej przestrzegamy przepisów BHP a co za tym idzie pracujemy bezpieczniej. Z roku na rok maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy. W minionym roku Dolnośląscy dostali z tego tytułu 24 530 510 zł, rok wcześniej ZUS wypłacił poszkodowanym 29 657 113 zł.

Według danych GUS w 2018 r. w całej Polsce zgłoszone zostały 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Ten wynik jest lepszy niż w 2017 r. o 4,6 proc. Znacznie mniej było też w 2018 r. wypadków tragicznych. Śmierć w czasie pracy poniosło 209 osób – o 22,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i górnictwie.

Świadczenia z ZUS dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy

Jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne to najczęstsze świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin.

Jednorazowe odszkodowanie

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane jest osobom, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie to przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się, co roku i jest uzależniona od tego, w jakiej wysokości zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

- Warunkiem otrzymania odszkodowania jest stały uszczerbek na zdrowiu, czyli takie naruszenie sprawności naszego organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy - mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Odszkodowanie przysługuje również osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy w wyniku długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli naruszenia sprawności organizmu na więcej niż 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę - dodaje.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa albo, gdy w czasie wypadku był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.