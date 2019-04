Odzież robocza – czy można ją prać w domu?

Pranie odzieży roboczej w domu

Wyniki badania przeprowadzonego w 2018 roku przez niemieckiego mikrobiologa prof. Lutza Vossebeina z Uniwersytetu w Mönchengladbach w Niemczech potwierdzają, że zabrudzone tekstylia prane w warunkach domowych potrafią być źródłem zakażeń i infekcji. Ignorowanie tego faktu zaś może prowadzić do daleko idących konsekwencji.

Problem dotyczy przede wszystkim miejsc, które muszą zachowywać najwyższe standardy higieny, jak: lokale gastronomiczne, stołówki, przetwórnie żywności, domy opieki nad osobami starszymi, placówki służby zdrowia czy miejsca opieki nad małymi dziećmi.

reklama reklama



Brak kontroli nad temperaturą wody

Należy pamiętać, że domowe pralki nie mają możliwości technicznych, aby zapewnić odpowiedni standard serwisu odzieży roboczej. Zazwyczaj nie generują wystarczającej ilości ciepła podczas prania, jak również nie są dostosowane do użytkowania skoncentrowanych środków chemicznych, które są niezbędne, aby wyprana odzież była higienicznie czysta.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Energooszczędne cechy nowoczesnych pralek oznaczają, że często programowana temperatura 60 stopni Celsjusza ani nie jest osiągana, ani nie jest wystarczająco długo utrzymywana. Potwierdzają to wyniki badania prowadzone przez Centrum Badań Technologii Tekstyliów, Badań i Zarządzania Jakością w Hochschule Niederrhein na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Mönchengladbach w Niemczech, gdzie monitorowano temperaturę wody w domowych pralkach. W żadnym z przypadków nie osiągnęła ona zaprogramowanych 60 stopni. W jednym z przypadków najwyższą osiągniętą temperaturą było 45 stopni i to jedynie przez 20 minut podczas półtoragodzinnego prania (sic!). Badania prowadzone przez prof. Vossebeina pokazują, jak niedokładne są domowe pralki, bo w istocie przeznaczone są do domowego, a nie profesjonalnego prania.

Czego oczy nie widzą…

Czynniki takie jak temperatura są krytyczne, ponieważ wiele drobnoustrojów jak gronkowiec złocisty, salmonella czy szereg innych groźnych dla organizmu powodujących zatrucia i stany zapalane bakterii może przetrwać domowe pranie. W przypadku gronkowca mówimy nawet o superbakterii, której toksyna jest wyjątkowo odporna na temperaturę i może przetrwać gotowanie przez 30 minut. Dlatego pranie odzieży roboczej w domu przez pracowników jest dla firmy wysoce ryzykowne. Gronkowiec złocisty jest odpowiedzialny za m. in. zespół wstrząsu toksycznego, czyli ostre, zagrażające życiu zatrucie. Bagatelizowanie serwisu odzieży może więc nieść ze sobą fatalne skutki. Ubranie wyprane w domowych warunkach może być czyste, ale należy zadać sobie pytanie, czy brak widocznych zabrudzeń to jest efekt, na którym zależy naszej firmie.