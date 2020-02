Konkurs "Pracownik Roku" lepszy niż marketing

Jeśli Twoja firma się rozwija, dostarcza ważne usługi i produkty, zmienia otoczenie rynkowe i wspiera konsumentów to nie powinno zabraknąć Twojej marki i ludzi, którzy ją tworzą w Konkursie „Pracownik Roku”. Konkurs to okazja na pokazywanie firmy poprzez jej najlepszych ludzi, ekspertów, którym ufają odbiorcy i konsumenci. To dziś najsilniejszy trend w marketingu. Pokazuje, że budujemy solidne podstawy naszego biznesu, a ludzie będący nośnikami know-how są z nami i angażują się, by dawać w najlepsze efekty dla swoich klientów. W natłoku suchych informacji i sloganów marketingowych to ludziom - pasjonatom ufamy najbardziej.

Docenimy każdego ze zgłoszonych, a Ty spędzisz wraz nimi doskonały czas, który będzie okazją na pogłębienie wartościowych relacji i podziękowanie za ich wkład. Dołącz do nas, pokaż osobisty wymiar przedsiębiorczości, w której dobre relacje, zaufanie i profesjonalizm to podstawa. Dodatkowo pokażesz swoim aktualnym i przyszłym pracownikom, że potrafisz doceniać i nagradzać w sposób, który na długo zapada w pamięć – mówią organizatorzy wydarzenia Business Centre Club oraz 4 Business & People.

Patronat nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.

Więcej o Konkursie na stronie: www.PracownikRoku.org