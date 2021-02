Jakie obostrzenia od 12 lutego 2021 r.?

Co z obostrzeniami w lutym 2021 r.?

„Możemy mówić dzisiaj co najwyżej o kruchej stabilizacji” – podkreślał premier. Jego zdaniem nie możemy pozwolić sobie na szerokie luzowanie obostrzeń.

W połowie lutego zostanie otwarta część miejsc, która do tej pory była niedostępna: hoteli i miejsc noclegowych do 50% obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie ma się stać z kinami i teatrami – do 50% miejsc. Otwarcie odbędzie się warunkowo w reżimie sanitarnym.





Od kiedy mają obowiązywać nowe obostrzenia?

Decyzje te będą mają obowiązywać warunkowo przez dwa tygodnie od przyszłego piątku.

Jak podkreślał premier, po dwóch tygodniach od wdrożenia nowych zasad będą sprawdzane podstawowe parametry: liczba zachorowań i zgonów.

Dopuszczalna będzie aktywność sportowa na terenach otwartych.

Restauracje, siłownie, kluby fitness i część działalności gospodarczych nadal pozostanie zamknięta.

Kina, teatry, filharmonie

Kina, teatry, filharmonie, opery zostaną otwarte od 12 lutego warunkowo w reżimie sanitarnym. Wicepremier Piotr Gliński wskazywał na konieczność zachowania wymogów sanitarnych: wypełnienia do 50% widowni, maseczek, braku konsumpcji.

Sport

Wicepremier Gliński mówiąc o otwarciu sportu wymienił boiska zewnętrzne, korty, sporty amatorskie na świeżym powietrzu, stoku narciarskie i baseny.

Nowe obostrzenia od 12 lutego do 26 lutego 2021 r.

Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie

Nadal obowiązuje reżim sanitarny

Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte). Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne. Stoki otwarte. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp . – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Siłownie dalej zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Źródło: Infor.pl, KPRM