Jakie obostrzenia od 1 lutego 2021 r.?

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podsumował sytuację epidemiczą. „W Polsce mamy stopniowy spadek dziennej liczby zakażeń” – mówił minister. „Z całą pewnością jest to zasługa dyscypliny społecznej, którą zachowaliśmy przez okres feryjny” – podkreślił. Spadek na poziomie liczby zachorowań był – zdaniem ministra – odczuwalny również w liczbie zgonów. Ostatni tydzień przyniósł poprawę tej statystyki. Po raz pierwszy od dłuższego czasu spadła liczba hospitalizacji do 14 000. Niedzielski mówił też o dwóch ryzykach: sytuacji międzynarodowej i mutacji wirusa. Jak podkreśla, sygnały napływające z Wielkiej Brytanii są niepojące. Szef resortu zdrowia odniósł się również do sytuacji w Hiszpanii, Francji i Niemczech. „Mamy bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego” – mówił. Minister podkreślił, iż w Polsce jest obecna brytyjska mutacja wirusa.

Obostrzenia od 1 lutego 2021 r.

Zgodnie z zapowiedzią ministra przedłużone zostaną do 14 lutego 2021 r. zasady bezpieczeństwa z tzw. etapu odpowiedzialności. M. in. jest to limit 5 osób podczas imprez i spotkań organizowanych w domach Jak podkreślił Niedzielski osoby zaszczepione nie wchodzą w skład tego limitu.





Restauracje, hotele, stoki

W przypadku restauracji będzie możliwy dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Hotele poza istniejącymi wyjątkami pozostaną zamknięte. Infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko dla profesjonalistów.

Szkoły

Zmiany nie dotyczą również nauczania. Nadal obowiązywać będzie nauczanie stacjonarne w klasach I-III.

Sklepy w galeriach handlowych

Od 1 lutego otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Galerie sztuki i muzea

Również od 1 lutego będą otwarte galerie sztuki i muzea. Tutaj również także obowiązywał reżim sanitarny.

Godziny dla seniorów

Ważna zmiana dotyczy seniorów. Godziny dla seniora zostaną zniesione od 1 lutego 2021 r. Jak podkreślał minister rząd przychylił się do próśb handlowców.

Obostrzenia do 31 stycznia 2021 r.

Do 31 stycznia 2021 r. obowiązują dotychczasowe obostrzenia. Oto najważniejsze z nich:

Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w kościele.

Ograniczona jest działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z artykułami spożywczymi.

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).

Nieczynne są stoki narciarskie.

Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.

Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.

Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym nastąpił powrót uczniów klas I-III do szkół.

Źródło: Infor.pl. KPRM

