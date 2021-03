Wielkanoc 2021 – czy będą obostrzenia?

Wielkanoc w 2021 roku a obostrzenia

O ewentualne obostrzenia w czasie tegorocznej Wielkanocy pytany był minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zapewnił, iż decyzja w tym zakresie zostanie podjęta czwartku.

Odnosząc się do pytania o zamknięcie kościołów, minister mówił, iż trudno rozważać, aby w naszej tradycji kulturowej te święta odbyły się bez wizyty w kościele. Minister poinformował jednak, iż będą obowiązywały ograniczenia przewidziane dla galerii handlowych, co zapewni bezpieczeństwo.

Wcześniej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, iż święta wielkanocne będą odbywać się w rygorze sanitarnym, ponieważ "jak wynika z prognoz szczyt zachorowań przypadnie na przełom marca i kwietnia, w czasie świąt". Wiceminister mówił, iż ten tydzień będzie kluczowy, jeśli chodzi o nowe zakażenia, bo pokaże nam na jaki poziom możemy wejść.

Obostrzenia w Wielkanoc 2021 roku wciąż nieznane

O wielkanocne obostrzenia pytany był szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, który w poniedziałek był gościem radia RMF FM. „To zależy od każdego z nas dlatego, że przestrzegając pewnej dyscypliny sanitarnej i przepisów, które obowiązują, mamy szansę, że lockdown nie będzie niezbędny, natomiast oczywiście patrząc na rozwój epidemii - nie można wykluczać żadnego scenariusza” - stwierdził.

Wielkanoc 2021 - hotele

Obecnie nie działa wiele hoteli. Od 15 marca 2021 roku zaostrzone zasady bezpieczeństwa funkcjonują również w województwach: mazowieckim i lubuskim. Oznacza to, iż do 28 marca 2021 roku w 4 województwach (pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, mazowieckie) zawieszona jest działalność hoteli (za wyjątkiem m.in. noclegów świadczonych w ramach podróży służbowych czy hoteli robotniczych). Nie działa również większość sklepów w galeriach handlowych.

Po konferencji prasowej ministra zdrowia dotyczącej lockdownu województwa mazowieckiego i lubuskiego Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego domagała się konkretnego stanowiska rządu dotyczącego funkcjonowania hoteli w okresie Świąt Wielkanocnych. "Wielkanoc jest czasem szczególnym dla hotelarzy i bardzo wyczekiwanym momentem wśród gości. Hotele już zainwestowały środki finansowe i rozpoczęły przygotowania do nadchodzących Świąt, a goście zaplanowali wypoczynek i dokonali rezerwacji. Rząd, dając hotelarzom z Mazowsza i woj. lubuskiego 4 dni na przygotowanie się do lockdownu, nie wziął pod uwagę, że hotel to złożona machina, której nie da się uruchomić i wyłączyć z dnia na dzień. Na rozruch obiektu potrzebny jest czas, pieniądze i ludzie, a w tej chwili hotelarze zostali pozbawieni wszystkich tych czynników. Zamknięcie hotelu to również złożony proces, wymagający odpowiedniej logistyki" - czytamy w komentarzu IGHP.

Kiedy jest Wielkanoc w tym roku?

W 2021 roku Wielkanoc wypada 4 kwietnia (niedziela) i 5 kwietnia (poniedziałek).

