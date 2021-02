Kiedy jest Wielkanoc w 2021 roku?

Jak wypada Wielkanoc w 2021 roku?

W 2021 roku Wielkanoc wypada w niedzielę 4 kwietnia (pierwszy dzień Wielkiej Nocy) i w poniedziałek 5 kwietnia (drugi dzień Wielkiej Nocy).

Wielkanoc 2021 - dni wolne od pracy

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz drugi dzień Wielkiej Nocy są dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Pozostałe dni Triduum Paschalnego, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota nie są dniami wolnymi od pracy.

reklama reklama



Wielkanoc 2021 Niemcy, Czechy

Co ciekawe Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w Niemczech. Podobnie jest w Czechach.

Wielka Sobota 2021 – sklepy, godziny otwarcia

W Wielką Sobotę obowiązuje ograniczenie handlu. Oznacza to, iż placówki handlowe będą czynne do godziny 14:00. Warto pamiętać, iż istnieje wiele wyjątków od tego zakazu. Nie obowiązuje on m.in. w aptekach czy na stacjach paliw.

Niedziela bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy jest niedzielą handlową.

Wielkanoc 2021 - dni wolne od szkoły

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego tegoroczna przerwa wielkanocna potrwa tydzień.

Czytaj więcej: Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 – przerwa świąteczna, ferie, egzaminy

Wielkanoc 2021 w Polsce

W tym momencie trudno przewidzieć jak będzie wyglądała tegoroczna Wielkanoc pod względem ewentualnych obostrzeń czy możliwości podróżowania. Biorąc pod uwagę sam rozkład dni wolnych, to ciężko wielkanocną przerwę świąteczną przedłużyć o kilka dni, by uzyskać tzw. długi weekend.

Wielkanoc 2021 prawosławna i katolicka

Wielkanoc to święto obchodzone nie tylko w Kościele Katolickim. Przykładowo w obrządku prawosławnym wypada ono w niedzielę 2 maja, a poniedziałek wielkanocny 3 maja 2021 roku. Różnice wynikają z odmiennych kalendarzy: gregoriańskiego i juliańskiego.

W tym roku zatem drugi prawosławnych dzień Świąt Wielkanocnych wypada w dniu wolnym od pracy. Jest to to bowiem Święto Narodowe Trzeciego Maja. Inaczej jest z wtorkiem 4 maja, ponieważ wielkanocne święta prawosławne nie są dniami wolnymi od pracy. Pracownicy w takich przypadkach mogą wystąpić z wnioskiem o urlop.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920);

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 466 z późn. zm.).