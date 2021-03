Teleporady od 16 marca 2021 roku

Teleporady - nowe zasady od 16 marca 2021 roku

Od 16 marca 2021 roku zmieniły się zasady udzielania teleporad.

Obecnie poza określonymi wyjątkami w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, świadczenie realizowane jest wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty również w przypadku, gdy ma to być pierwsza wizyta realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru.

Podobnie jest w sytuacji, gdy w związku z chorobą przewlekłą doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, a także w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.

Teleporady do 6. roku życia

Wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane jest również świadczenie dzieciom do 6. roku życia (poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

Teleporady – dla kogo jeszcze?

Poza wyżej wymienionymi przypadkami dotyczącymi dzieci do 6. roku życia istnieje jeszcze kilka przypadków, gdy pacjent korzysta z teleporady. Ma to miejsce w sytuacjach związanych z wydaniem zaświadczenie o stanie zdrowia. Ponadto, pacjent korzysta z teleporady, gdy potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną. Podobnie jest w przypadku recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia (a lekarz posiada dokumentację medyczną).

Teleporady COVID

Pacjent korzysta z teleporady, jeżeli istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1395, ost. zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 427)