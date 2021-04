Obostrzenia po 25 kwietnia 2021 r.

Regionalizacja obostrzeń po 25 kwietnia 2021 r.

„Analizując sytuację, staramy się patrzeć na regiony” – mówił minister. Jak podkreślił szef resortu zdrowia, sytuacja w nich jest zróżnicowana.

Z tego powodu wyodrębnione zostaną te województwa, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, natomiast w pozostałych wprowadzone zostaną pewne poluzowania.

Dotychczasowe obostrzenia będą obowiązywały bez zmian w 5 województwach:

śląskim;

dolnośląskim;

wielkopolskim;

łódzkim;

opolskim.

W pozostałych województwach od 26 kwietnia 2021 r. będzie obowiązywała edukacja hybrydowa.

Fryzjerzy – od kiedy otwarci?

Od 26 kwietnia 2021 r. w 11 pozostałych województwach zostanie również przywrócone funkcjonowanie tzw. branży beauty (m.in. salonów kosmetycznych fryzjerskich).

Chodzi o województwa:

podlaskie,

podkarpackie,

warmińsko-mazurskie,

lubelskie,

pomorskie,

lubuskie,

świętokrzyskie,

mazowieckie,

kujawsko-pomorskie,

zachodniopomorskie,

małopolskie.

Miejsca te będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym.

Wesela i komunie w maju 2021 r.

Szczegóły dotyczące całego maja – zgodnie z zapowiedziami ministra – zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

Maseczki na świeżym powietrzu

W przyszłą środę ministerstwo ma również odnieść się do możliwości zniesienia nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia 2021 r.

Obecnie hotele są zamknięte do 3 maja 2021 r. Pozostałe obostrzenia obowiązują do 25 kwietnia 2021 r. Wszystkie żłobki i przedszkola są otwarte od 19 kwietnia. W szkołach nauka odbywa się w trybie zdalnym. Dzieci i młodzież od 16 kwietnia mogą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez związek sportowy.

Przy zachowaniu limitu do 25 osób można uprawiać sport na świeżym powietrzu. Kluby fitness, baseny czy siłownie pozostają zamknięte. W galeriach handlowych mogą być otwarte tylko niektóre sklepy m.in. sklepy spożywcze, apteki, salony prasowe.

Określone limity osób w placówkach handlowych i kościołach.