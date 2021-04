Jakie obostrzenia po 18 kwietnia 2021 r.?

Obostrzenia po 18 kwietnia 2021 r.

Obowiązujące restrykcje zostaną przedłużone o kolejny tydzień, czyli do 25 kwietnia. Wyjątek będzie dotyczył przedszkoli i żłobków. Ponadto, od 19 kwietnia będzie dopuszczalna możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Przywrócona zostanie również możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób.

Obostrzenia po 18 kwietnia 2021 r. – żłobki

Zgodnie z zapowiedziami szefa resortu zdrowia od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. dzieci będą mogły powrócić do przedszkoli i żłobków.

Majówka 2021 – jakie obostrzenia?

Szef resortu zdrowia odniósł się również do obostrzeń, które będą obowiązywały na początku maja.

Restrykcje obowiązujące w zakresie hoteli i obiektów noclegowych zostaną przedłużone do 3 maja. Wyjątkiem będą m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych (np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy). Katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.

Majówka ma być czasem wytężonych kontroli Policji i inspekcji sanitarnej.

Jakie obostrzenia do 18 kwietnia 2021 r.?

Obecne zasady bezpieczeństwa funkcjonują na terenie całego kraju. Zamknięte są galerie handlowe (z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych czy aptek) i wielkopowierzchniowe sklepy meblowe o powierzchni powyżej 2000 m2. W placówkach handlowych obowiązują limity osób. Odpowiednia odległość musi być również zachowana w miejscach kultu religijnego. Ponadto zamknięte są salony fryzjerskie i kosmetyczne, teatry, kina, muzea i galerie sztuki. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Poza określonymi wyjątkami zamknięte są również hotele. Nauka w szkołach odbywa się zdalnie. Nieczynne są przedszkola i żłobki.

Źródło: Infor.pl, gov.pl