Program „Rodzina 500+” ze zmianami

Program „Rodzina 500+” czekają ważne zmiany. Dotyczą one formy składania wniosku, wypłaty świadczeń i obsługi programu.

Nowe przepisy przedłużają obowiązywanie aktualnych obostrzeń do 30 września 2021 r. Ponadto, wprowadzono kilka zmian.

Czy możliwe jest dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej? Co w przypadku śmierci właściciela firmy?

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sądy masowo ustalają nieważność umów kredytów frankowych. Banki aby ograniczyć - zniechęcić frankowiczów do dochodzenia swoich praw sądzie, występują z roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Takie roszczenia są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, co zresztą zostało już potwierdzone w szeregu prawomocnych wyroków sądów polskich.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 mogą uzyskać osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego. Ile wynosi świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Co z opiekunami, którzy mają potomków z poprzednich i obecnych związków?

Podatek od psa w 2022 r. czeka podwyżka maksymalnej stawki. Co to oznacza dla właścicieli czworonogów?

Istnieje kilka sposobów na to, jak skutecznie domagać się od byłego partnera należnych środków. Jakich?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to lek doraźny i natychmiastowy. Jak może pomóc przedsiębiorcom?

Co stoi na przeszkodzie, by odzyskać dług? Konfederacja Lewiatan przygotowała raport o wierzytelnościach.

Mediacja w postępowaniu cywilnym. Mediacja (postępowanie mediacyjne) jest coraz częściej wybieraną metodą rozwiązywania sporów. W odróżnieniu od postępowania przed sądem, mediacja jest ceniona z uwagi na brak formalizmu, który często ułatwia stronom przedstawienie swoich stanowisk i uzyskanie dobrego kompromisu. Postępowanie mediacyjne jest znacznie szybsze, niż postępowanie sądowe. Dużą zaletą mediacji są też niskie koszty. Co warto wiedzieć o mediacji w postępowaniu cywilnym? Jakie są koszty mediacji?

W sierpniu Dolnoślązacy wykorzystali dwa razy więcej bonów niż w poprzednich miesiącach. Co z bonami, które jeszcze nie zostały aktywowane?

Kary za udział w nielegalnych grach hazardowych. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają, że udział w nielegalnych grach hazardowych na automatach, stanowi przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - tj do nawet do 4,48 mln zł.