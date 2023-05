Nowe przepisy ustawy antylichwiarskiej już 18 maja 2023 r.

Już 18 maja br. zacznie obowiązywać nowa część przepisów ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Celem zmian tzw. ustawy antylichwiarskiej oraz innych przepisów, które wchodzą w życie tego dnia jest przede wszystkim zlikwidowanie nieprawidłowości w udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim. Jak ustawa wpłynie na praktykę rynkową?

Znowelizowana ustawa antylichwiarska zaczęła obowiązywać już w połowie grudnia 2022 roku. Natomiast nie wszystkie jej przepisy. Od 18 maja br. zaczną działać, m.in. uregulowania dotyczące zdolności kredytowej, które zostały opisane w ustawie bardziej szczegółowo. Przewidziano również poważne konsekwencje dla pożyczkodawców, którzy zdecydują się na naruszenie obowiązku weryfikacji zdolności kredytowej, czy na finansowanie klientów, którzy mieli problemy ze spłatą wcześniejszych pożyczek.

Jak zmiany wpłyną na rynek?

- Trudno powiedzieć w jaki sposób zmiany wpłyną na praktykę rynkową, niemniej jednak będą mieć one istotny wpływ na działalność instytucji pożyczkowych, przede wszystkim poprzez wzmocnienie pozycji konsumenta oraz jego ochronę przed zbyt dużymi kosztami. Nowe przepisy bez wątpienia będą generować dodatkowe koszty prowadzenia działalności dla instytucji pożyczkowych, co niestety może skutkować ich przerzuceniem na konsumentów, którzy zapłacą więcej za obsługę umowy. Konsument zatem przed zawarciem umowy powinien dokładnie przeanalizować jej treść pod kątem jej zgodności z nowymi przepisami – mówi adwokat Karolina Kwiatkowska, partner kancelarii Czupajło Ciskowski & Partnerzy.

Znaczny wzrost kosztów oraz ograniczenie swobody prowadzenia działalności może spowodować również zakończenie prowadzenia działalności przez wiele instytucji pożyczkowych działających aktualnie na rynku. Należy pamiętać, że odtąd każda instytucja pożyczkowa będzie zobowiązana do dzielenia się informacjami o udzielonych pożyczkach i nieterminowych spłatach z biurem informacji kredytowej lub przesyłać informacje do biura informacji gospodarczej.

- Pozytywnie natomiast należy ocenić to, że zmiany wprowadzają objęcie działalności instytucji pożyczkowych nadzorem KNF. Instytucje pożyczkowe zobligowane będą do przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych do KNF, a brak wywiązania się z tych obowiązków będzie skutkował nałożeniem sankcji na te podmioty. Ta część przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku – dodaje ekspertka.

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka – kancelaria specjalizująca się w prawie pracy, rodzinnym, spadkowym, bankowym, nieruchomości, budowlanym, a także sprawach sądowych i administracyjnych.