800+ od 2024 roku - ruszyły konsultacje projektu ustawy. Kto dostanie wyższe świadczenie wychowawcze?

Prezes Rady Ministrów ogłosił rozpoczęcie konsultacji dotyczących ustawy, która zwiększa świadczenie „Rodzina 500+” do 800 zł miesięcznie. Konsultacje publiczne pozwalają uwzględnić opinię społeczeństwa w procesie stanowienia prawa. To znaczy, że każdy może zapoznać się z projektem aktu prawnego i zgłosić swoje uwagi.



Zwiększenie kwoty 500+ do 800 zł miesięcznie nie byłoby możliwe, gdyby nie naprawa finansów publicznych. W 2022 r. wpływy do budżetu były o 80% wyższe niż w 2016 r. To dzięki m.in. walce z mafiami VAT-owskimi, mamy środki na inwestycje i programy społeczne takie jak „Rodzina 500+”. Dzięki zwiększonemu budżetowi państwa, możemy podnieść to świadczenie od 1 stycznia 2024 r.



– Przekazujemy środki z uszczelnionego budżetu i realizujemy nasz wielki program. Wielki program wsparcia życia zawodowego i godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym dla wszystkich rodziców, w szczególności oczywiście dla mam, dla pań, dla kobiet. To one ponoszą największy, ogromny ciężar związany z wychowaniem dzieci i im także chciałbym z tego miejsca - raz jeszcze – podziękować – powiedział szef polskiego rządu.

800 zł na każde dziecko - dla kogo

Tak jak do tej pory 500+, 800+ będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia:

matce lub ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Nie zmienią się żadne warunki uzyskania wsparcia ani sposobu wnioskowania. Będą takie same jak obecnie w przypadku 500 plus.

Rodzina 500 plus - najważniejsze zasady, wnioski, wypłata

W ramach rządowego programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.



Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.



Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Ważne 500 plus wnioski - jak i gdzie składać Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2023 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

- Platformę PUE ZUS,

- portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczną. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.



Gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2023 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. 500 plus 2023/2024. Zasady i terminy składania wniosków Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy. Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2023/2024 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku: Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. w terminie : od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,

od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,

od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,

od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r. Ważne! Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.



Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS. Ważne Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Instrukcja rejestracji wniosku o świadczenie wychowawcze 500 plus Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze on-line

Inne programy rządowe dla rodzin

„Rodzina 500+” to nie jedyne rozwiązanie przygotowane z myślą o wsparciu rodzin. Polki i Polacy mogą skorzystać także m.in. z:

programu Dobry Start – na początku każdego roku szkolnego, wszyscy uczniowie dostają dodatkowe, jednorazowe 300 zł;

– na początku każdego roku szkolnego, wszyscy uczniowie dostają dodatkowe, jednorazowe 300 zł; Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko;

– świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko; programu Mama+ – zapewniamy emeryturę rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie mieli prawa do emerytury.

Wspierany jest także także rozwój sieci żłobków i przedszkoli na terenie całego kraju w ramach Programu „Maluch+”.