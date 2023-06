Trudniej o dziurę w budżecie?

Urlop na pół dnia – czy pracodawca może go udzielić? Jak wskazuje Kodeks pracy, jest dopuszczalne udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być urlop udzielony. Jak to wygląda w praktyce?