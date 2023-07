Czy można dostać mandat za chodzenie bez koszulki

Wakacje, upał i turyści bez koszulki na deptaku, w restauracji. Czy można dostać za to mandat? Co grozi ze wejście do restauracji w kąpielówkach? Czy można chodzić po mieście w stroju kąpielowym?

1500 zł kary za nieodpowiedni strój W polskim prawie nie znajdziemy w tym momencie zapisu nakładającego kary za chodzenie po mieście, deptaku czy jedzenie obiadu w restauracji w bikini lub w slipach. Należy zwrócić jednak uwagę na art. 140 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z powołanym w zdaniu poprzednim przepisem: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Co to oznacza? Czy można dostać za chodzenie bez koszulki mandat 1500 zł? Co grozi ze wejście do restauracji w kąpielówkach? Czy można chodzić po mieście w stroju kąpielowym? Aby odpowiedzieć na te pytania należy wyjaśnić czym tak naprawdę jest nieobyczajny wybryk. Zobacz również: Zakłócanie spokoju dziennego Nieobyczajny wybryk Nieobyczajny wybryk to zachowanie, które uznajemy za nieprzyzwoite. Wybryk taki powinien być uznawany za niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 30 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt IV KK 475/17: W rozumieniu potocznym przez wybryk rozumie się w zasadzie każde zachowanie, które odbiega od przyjętego w danym miejscu, czasie i okolicznościach (…). Wybryk zatem będzie miał miejsce, gdy czyn sprawcy odbiegał od przyjętych w danej sytuacji obowiązujących norm postępowania, innymi słowy pozostawał w sprzeczności ze zwykłymi normami ludzkiego współżycia (…). Zasadne jest przekonanie (…), że aktualne wciąż pozostaje określenie wybryku zaproponowane przed laty jako czynu rażąco odbiegającego od przyjętych w danych okolicznościach obowiązujących norm zachowania się i okazujący lekceważenie ich przez sprawcę, czy też – innymi słowy – czynu poważnie kolidującego z obowiązującymi w danej sytuacji normami zachowania się, które sprawca lekceważy. Z całą pewnością każdy przypadek chodzenia po mieście bez koszulki czy w bikini jest traktowany przez policję indywidualnie. Czy otrzymasz mandat zależy więc od okoliczności sprawy, jak również zgorszenia osób które zgłoszą ten fakt odpowiednim służbom.