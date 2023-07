Energetyki od 18 lat: Sprawdź kogo i od kiedy obowiązuje zakaz sprzedaży energetyków nieletnim

Sejm podjął decyzję o zakazie sprzedaży energetyków dzieciom i młodzieży. Sprawdź od kiedy i kogo obowiązywać będzie zakaz sprzedaży energetyków do 18 roku życia.

Sejm w czwartek (red. 13.07.2023) rozpatrzył sprawozdanie komisji zdrowia o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. Projekt ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma na celu przede wszystkim zakaz sprzedaży energetyków osobom do 18. roku życia. Czy oznacza to całkowity zakaz spożywania energetyków? Co grozi za sprzedaż energetyków dzieciom i młodzieży w 2023? Co grozi rodzicom za udostępnianie dzieciom energetyków?

Energetyki od 18 lat: od kiedy

Jak przyznał w rozmowie z PAP minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk: 1 stycznia przyszłego roku to jest pierwszy rozsądny termin, kiedy wejście w życie ustawy jest możliwe. Oczywiście branża, a także wielu różnych polityków sugerowało, żeby jeszcze bardziej odwlec w czasie wejście w życie tej ustawy – zaznaczył. Zauważył, że już mamy połowę lipca, a przed nami jeszcze Senat, potem głosowanie ewentualnych poprawek Senatu, oczekiwanie na podpis prezydenta, żeby ustawa zakończyła w pełni proces legislacyjny, co zapewne oznacza koniec sierpnia.

Energetyki - co to

Zgodnie z projektem wspomnianej ustawy za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny (…) uważa się wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.

Energetyki od 18 lat: komu nie można sprzedawać

Energetyków nie można sprzedawać:

osobom poniżej 18. roku życia ;

; na terenie jednostek systemu oświaty;

w automatach.

Energetyki od 18 lat: kogo obowiązuje zakaz sprzedaży energetyków

Zakaz sprzedaży energetyków obowiązuje wszystkie sklepy oraz restauracje. Za złamanie tego zakazu grozi kara pieniężna.

Za sprzedaż energetyków, czyli napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny grozi kara grzywny do 2000 zł. Jak czytamy w projektowanej ustawie tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie wykroczenia polegającego na sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 lat.