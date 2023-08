300 plus. Dlaczego wniosek warto złożyć do końca sierpnia?

Wniosek o świadczenie 300 plus można złożyć do końca listopada. Jednak zawnioskowanie o wsparcie do końca sierpnia nie pozostaje bez wpływu na wypłatę świadczenia.

Wniosek o 300 plus na rok szkolny 2023/2024

Kiedy wypłata świadczenia 300 plus? Wniosek o 300 plus na rok szkolny 2023/2024 Trwa nabór wniosków o świadczenie dobry start na rok szkolny 2023 /2024. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje elektroniczne wnioski od 1 lipca 2023 r. Świadczenie ma charakter jednorazowy. Przysługuje ono na rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim określonym orzeczeniem o niepełnosprawności - do 24 roku życia. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł można otrzymać na dzieci uczące się w szkole. Program nie dotyczy dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, ale obejmuje uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Pieniędzy na wyprawkę nie otrzymają również rodzice studentów. Wniosek o tzw. 300 plus składa się elektronicznie przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Dalszy ciąg materiału pod wideo ZUS wypłaca świadczenie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Kiedy wypłata świadczenia 300 plus? Zgodnie z przepisami ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Ważne W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. Oznacza to, iż złożenie wniosku jeszcze w sierpniu powinno zagwarantować wypłatę świadczenia we wrześniu. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092) Polecamy: „Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami” Zobacz również: Dobry start

Dwudziestolatkowie też dostaną 300 zł. Gdzie i do kiedy trzeba złożyć wniosek?

300 plus nie wystarcza na wyprawkę szkolną. Skąd wziąć dodatkowe pieniądze?