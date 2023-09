Centra zdrowia 75 plus mają zapewnić opiekę blisko miejsca zamieszkania seniora

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej została podpisana przez Prezydenta. Jaką pomoc będzie można uzyskać w "centrach zdrowia 75 plus"?

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę, która określa cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia. Wierzę, że będzie to nowa jakość w polskiej ochronie zdrowia – podkreślił.

Rozwiązania mają przemodelować geriatrię w stronę podejścia środowiskowego, w którym świadczenia medyczne realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. Dzięki nowym podmiotom leczniczym "centrum zdrowia 75 plus" możliwe ma być zapewnianie kompleksowego podejścia do diagnozowania i leczenia starszych pacjentów.

Szczególna opieka geriatryczna sprawowana będzie w szpitalnych oddziałach geriatrycznych, w centrach zdrowia 75+ oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

W ustawie, która była inicjatywą prezydenta, szczegółowo wskazano cele tworzonej szczególnej opieki geriatrycznej. Wymieniono wśród nich m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej; planowanie i koordynacja opieki, zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego.

"Dzisiaj (...) w Polsce osób w wieku 75 plus jest 2,7 mln, to 7 proc. obywateli, w większości kobiet. Będzie ich przybywało (...). Eksperci szacują, że w 2040 r. będzie to około 14 proc. obywateli, a w 2050 r. – 16,5 proc. obywateli" – wskazał po podpisaniu ustawy prezydent Duda.

Podkreślił, że jeżeli chodzi o rozwój opieki geriatrycznej, rozwiązanie systemowe trzeba wdrażać już dzisiaj.

Prezydent ocenił, że do tej pory opieki geriatrycznej w Polsce było za mało. "To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. (...) Z całą pewnością nie jest to liczba oddziałów, która wystarczałaby, aby tę opiekę geriatryczną w pełnym zakresie zapewnić" – dodał, zaznaczając, że nie chodzi tylko o to, by były szpitalne oddziały geriatryczne.

Jaka pomoc w centrach?

W centrach zdrowia 75 plus, jak wyjaśnił, będą koordynatorzy opieki geriatrycznej i konsultanci. "Będzie możliwość uzyskania z jednej strony opieki, ale z drugiej strony porady, a także dodatkowo jeszcze rehabilitacji" – wyjaśnił.

Prezydent wyraził nadzieję, że w ramach funkcjonowania ustawy w ciągu pierwszych kilku lat powstanie w Polsce ponad 300 takich centrów.

Andrzej Duda ocenił, że ustawa wprowadzi nową jakość w polskiej ochronie zdrowia. "To będzie zupełnie nowy element, który rzeczywiście pomoże osobom, które wchodzą w wiek seniorski" – zaznaczył.

Natomiast minister zdrowia Katarzyna Sójka oceniła, że ustawa stanowi dopełnienie kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi. "To kolejny krok, który będzie stwarzał lepszą lokalną dostępność i zaangażowanie środowiskowe, by opieka była jak najbardziej skoordynowana, by była interdyscyplinarna i by wpływała na wszystkie aspekty, które są potrzebne dla seniorów" – powiedziała szefowa MZ. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

