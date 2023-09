Wybory 2023. Sześć komitetów ogólnopolskich w wyborach do Sejmu

Sześć komitetów ogólnopolskich wystawi kandydatów w wyborach do Sejmu w całym kraju. Będą to: PiS, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga Polska 2050 – PSL, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy.

Sześć komitetów zarejestrowało listy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, co oznacza że – zgodnie z Kodeksem wyborczym – mogą wystawić kandydatów w całej Polsce – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Kto może znaleźć się na listach

Na listach w wyborach do Sejmu musi znaleźć się co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku – kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Ile podpisów muszą zebrać komitety wyborcze

Lista kandydatów na posłów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Kto nie może kandydować

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów, jest Częstochowa, zaś największym Warszawa – tu do zdobycia jest aż 20 mandatów. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję.

(PAP)