IMGW: Niezwykła pogoda w następnych 7 dniach września. Wraca lato i 30 stopni. Zero deszczu [Urwij się z pracy]

W najbliższych dniach słoneczną i bardzo ciepłą pogodę w Polsce zagwarantuje rozległy wyż, który swym zasięgiem obejmie centralną i wschodnią część kontynentu Europejskiego. Do wtorku opady deszczu nie wystąpią, dopiero w środę nasunie się front atmosferyczny, nastąpi zmiana aury na nieco chłodniejszą z niewielkimi opadami deszczu.

Prognoza dla 8 września 2023 r.

W piątek po porannych lokalnych mgłach, w dzień w całym kraju słonecznie. Temperatura maksymalna od 23°C, 24°C na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu do 27°C w centrum i do 30°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza dla 9 września 2023 r.

W sobotę ponownie po porannych mgłach w dzień bezchmurnie, jedynie na północy kraju zachmurzenie małe lub przejściowo umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C, 24°C nad morzem i na Podhalu do 29°C w centrum i do 30°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby południowo-wschodni i południowy.

Prognoza na 10-11 września 2023 r.

W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek ten sam typ wyżowej pogody. Słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 26°C do 30°C na przeważającym obszarze; chłodniej, od 22°C do 25°C, nad morzem i na Podhalu. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

Prognoza na 12 września 2023 r.

W środę od zachodu nasunie się niż i strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczone lokalne burze. Temperatura w dzień od 17°C nad morzem, około 20°C na zachodzie do 30°C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny i północno-zachodni

Prognoza na 13 września 2023 r.

W czwartek w całym kraju nieco chłodniej, temperatura maksymalna około 18°C, 20°C. Zachmurzenie na północy małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże a opady deszczu jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA dla POLSKI

Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przełoży się na mniej korzystne warunki hydrologiczne pod kątem zagrożenia suszą. W dorzeczu Odry i Wisły przeważać będzie stabilizacja i stopniowe opadanie stanu wody do strefy wody niskiej. Tylko lokalnie mogą zaznaczyć się wahania i wzrosty stanów wody, które będą związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Dorzecze Wisły

W nadchodzącym tygodniu na Wiśle prognozowane jest opadanie stanu wody i odcinkowe wahania, głównie w strefie wody średniej, a lokalnie niskiej.

W zlewniach dopływów górnej Wisły obserwować będziemy głównie stabilizację i spadki stanu wody w strefie średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Poniżej urządzeń hydrotechnicznych możliwe są wahania i wzrosty stanów wody, zależne od prowadzonej gospodarki wodnej.

W zlewni Bugu i Narwi prognozuje się stabilizację i spadki stanów wody, odcinkowo wahania i wzrosty. Stany wody w zlewni Narwi i Bugu układać się będzie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewniach pozostałych dopływów środkowej i dolnej Wisły przewiduje się stabilizację i opadanie stanów wody w strefie średniej i niskiej, a punktowo wysokiej.

Dorzecze Odry

Na górnej Odrze prognozujemy powolne spadki stanów wody w strefie średniej i niskiej. W kolejnych dniach przeważać będzie stabilizacja i dalsze spadki stanów wody do strefy wody niskiej. Na Odrze środkowej prognozowane są wahania na granicy strefy średniej i niskiej, które będą związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze swobodnie płynącej przewidujemy powolne i stopniowe spadki w strefie wody niskiej. Stany wody na Odrze układać się będą w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry sytuacja hydrologiczna będzie podobna do tej z dorzecza Wisły. Prognozujemy opadanie stanu wody, okresowo stabilizację oraz wahania pod wpływem pracy urządzeń hydrotechnicznych. Większe wahania i lokalne wzrosty są możliwe głównie poniżej budowli piętrzących na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze, Kwisie i Nysie Łużyckiej. W dalszej części okresu prognostycznego dominować będzie tendencja spadkowa. Stany wody na dopływach Odry będą układały się w strefie wody średniej i niskiej, miejscowo wysokiej.

Na Warcie i jej dopływach przewidywane są głównie spadki i stabilizacja stanów wody, a lokalnie wahania i wzrosty stanów wody spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą głównie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej.

Wybrzeże i rzeki Przymorza

W najbliższych dniach wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, na Żuławach i na Zalewie Wiślanym prognozowane są wahania poziomów wody w strefie wody średniej, możliwe są też wzrosty do strefy wody wysokiej, głównie za sprawą silniejszego wiatru z północy.

Na rzekach Przymorza, na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stan wody układać się będzie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Możliwe są lokalne wahania stanów wody na pograniczu stref niskiej i średniej, z tendencją do opadania.

