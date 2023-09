Darmowe muzea, wystawy, spektakle, projekcje filmów, koncerty, warsztaty od 29 września do 1 października 2023 r. w całej Polsce. Sprawdź kto i gdzie wejdzie za darmo w Twoim województwie!

14 października 2023 r. mija termin na udzielenie dotacji. Wysokość uzależniona od klasy do której uczęszcza uczeń. Klasy IV - 185 zł na ucznia, klasy V i VI - 238 zł na ucznia, klasy VII i VIII - 330 zł na ucznia

14 października 2023 r. mija termin na udzielenie dotacji. Wysokość uzależniona od klasy do której uczęszcza uczeń. Klasy IV - 185 zł na ucznia, klasy V i VI - 238 zł na ucznia, klasy VII i VIII - 330 zł na ucznia. Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas I–III wynosi 99 zł na ucznia, materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I–III - 55 zł na ucznia.