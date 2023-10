R. Trzaskowski: chcemy Polski, w której to kobieta decyduje o swoim zdrowiu i życiu. Tłumy na ulicach Warszawy. Trwa Marsz Miliona Serc.

Trwa Marsz Miliona Serc

Chcemy Polski, w której to kobieta decyduje o swoim zdrowiu i o swoim życiu. Chcemy Polski, w której mundur jest szanowany, w której policja i służby mundurowe bronią obywateli, a nie władzy - powiedział podczas niedzielnego "Marszu Miliona Serc" prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

REKLAMA

Podczas "Marszu Miliona Serc" wiceprzewodniczący PO podkreślił, że w Polsce powinien istnieć jasny rozdział Kościoła od państwa. "Chcemy Polski, w której są niezależne instytucje, które stoją na straży prawa, na straży godności, ale również które walczą z inflacją i nie podejmują decyzji tylko na polityczne zawołanie" - mówił.

Chcemy Polski, w której to kobieta decyduje o swoim zdrowiu i o swoim życiu

REKLAMA

"Chcemy Polski, w której to kobieta decyduje o swoim zdrowiu i o swoim życiu. Chcemy Polski, w której mundur jest szanowany, w której policja i służby mundurowe bronią obywateli, a nie władzy. Chcemy Polski równych szans. Chcemy Polski, która jest dumna, w której naprawdę władza walczy o zabezpieczenie naszych najważniejszych interesów. Polski, w której jest najnowocześniejsza edukacja" - wskazywał.

Trzaskowski dodał, że nadchodzące wybory "mają fundamentalne znaczenie". "Obiecujemy wam Polskę jutra, Polskę przyszłości, Polskę wolności, Polskę, w której nikt się nie musi wstydzić władzy, która jest po prostu totalnym obciachem odklejonym od rzeczywistości. Obiecujemy wam Polskę, która korzysta z najlepszych naszych tradycji, na nich się opiera" - wyliczał.

"Dlatego - jeżeli chcecie, żeby kolejne pokolenia żyły w Polsce, w której jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, skupiamy się na tym, co nas łączy, a nie dzieli, Polski, w której patrzymy w przyszłość, a nie cały czas oglądamy się do tyłu, Polski, w której przez cały czas szukamy wspólnoty, a nie wrogów wewnętrznych - to musicie iść na wybory" - podsumował. (PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

autorzy: Daria Porycka, Daria Kania, Marcin Chomiuk