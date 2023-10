Marsz Miliona Serc w Warszawie: autobusy, tramwaje, objazdy. Publikujemy mapy, numery autobusów i tramwajów, trasy, objazdy, częstotliwość jazdy

O godz. 12.00 (red. 1 października 2023 r.) w Warszawie rozpocznie się Marsz Miliona Serc. Nie wiesz jak dojechać? Publikujemy numery, trasy, częstotliwość jazdy.

INFORMACJE OGÓLNE

METRO

W godz. 9-19 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania pociągów:

M1 – co 2:20 min.

– co M2 – co 2:50 min.

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy pociągów linii:

S1 (Otwock – Pruszków przez Warszawę Centralną)

(Otwock – Pruszków przez Warszawę Centralną) S20 (w godzinach porannych: Sulejówek – Warszawa Zachodnia i popołudniowych: Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna, przez Warszawę Centralną)

(w godzinach porannych: Sulejówek – Warszawa Zachodnia i popołudniowych: Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna, przez Warszawę Centralną) S3 (w godzinach popołudniowych: Warszawa Gdańska – Legionowo)

(w godzinach popołudniowych: Warszawa Gdańska – Legionowo) S30 (w godzinach porannych: Legionowo – Warszawa Zachodnia)

TRAMWAJE

Wszystkie tramwaje będą kursowały będą według sobotniego rozkładu jazdy.

Przed rozpoczęciem zgromadzenia (do ok. godz. 12-13) do obsługi linii: 4, 15, 17, 24 skierowane zostaną dodatkowe tramwaje.

AUTOBUSY

autobusy linii 178, 409 i 520 przez cały dzień będą kursowały na trasach skróconych wg specjalnych rozkładów jazdy: 178 (SKOROSZE – RONDO DASZYŃSKIEGO) 409 (CM.PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. – METRO MŁOCINY) 520 (MARYSIN – POMNIK LOTNIKA)

rozkładów jazdy: autobusy linii 500 przez cały dzień będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy,

przez cały dzień będą kursowały wg rozkładu jazdy, otwarte dla ruchu będą ulice Krakowskie Przedmieście i Miodowa, na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Senatorskiej – autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503 , 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi,

pojadą w tym rejonie do obsługi wybranych linii skierowane zostaną dodatkowe autobusy: w godz. 9-19: 105, 116, 134, 150, 178, 190, 500 , 502 , 518 , 522 , 527 przed rozpoczęciem zgromadzenia (do ok. godz. 12-13): 131, 140, 245, 507 , 517 , 521 , 523 , 525 , 709 , 739



ZMIANY PRZYSTANKOWE

zawieszony będzie przystanek CENTRUM 06,

będzie przystanek na trasach linii 504 , 517 , 521 uruchomione zostaną przystanki autobusowe PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 , które obowiązywać będą dla jako stałe,

, , zostaną przystanki autobusowe , które obowiązywać będą dla jako na trasach linii 507 i 521 uruchomione zostaną przystanki autobusowe PKP POWIŚLE 01 i 02 , które obowiązywać będą jako na żądanie.

i zostaną przystanki autobusowe i , które obowiązywać będą jako od ok. godz. 8:00 do czasu przywrócenia tras podstawowych na trasach linii 519 i 522 uruchamia się przystanek autobusowy DS RIVIERA 01, który obowiązywać będzie jako stały.

PRZYSTANKI NA TRASACH OBJAZDOWYCH

Na poniżej opisanych trasach objazdowych obowiązywać będą przystanki:

pierwsze napotkane jako stałe,

jako wszystkie pozostałe jako na żądanie, z wyjątkiem przystanków których obsługa nie jest możliwa.

ETAP 1

Od ok. godz. 8:00 całkowicie zostaną zamknięte dla ruchu kołowego:

rejon pl. Konstytucji

ciąg ulic L. Waryńskiego-Marszałkowska (na odcinku od ulicy Nowowiejskiej do Królewskiej)

Al. Jerozolimskie (na odcinku od ulicy Emilii Plater do Kruczej)

ulica Świętokrzyska (na odcinku od ulicy Emilii Plater do Jasnej).

Autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe:

4

w obu kierunkach:

ANNOPOL – … – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – … – WYŚCIGI

15

w obu kierunkach:

MARYMONT-POTOK – … – gen. W. Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – … – P+R AL. KRAKOWSKA

18

w obu kierunkach:

ŻERAŃ FSO – … – gen. W. Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – … – PKP SŁUŻEWIEC

35

w obu kierunkach:

PIASKI – … – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – … – BANACHA

107

w kierunku krańca ESPERANTO:

EC SIEKIERKI – … – Krucza – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – marsz. F. Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy

– … – ESPERANTO

w kierunku krańca EC SIEKIERKI:

ESPERANTO – … – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – marsz. F. Focha – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Książęca – Rozbrat – Myśliwiecka – … – EC SIEKIERKI

117

w kierunku DW.CENTRALNY:

GOCŁAW – … – AL. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie gen. Ch. de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01

w kierunku krańca GOCŁAW:

MUZEUM NARODOWE 01 – Al. Jerozolimskie – … – GOCŁAW

118

w obu kierunkach:

MARIENSZTAT – … – Książęca – pl. Trzech Krzyży – PL. TRZECH KRZYŻY 02

127

w kierunku krańca BROWARNA:

NOWE WŁOCHY – … – Al. Jerozolimskie – pl. S. Starynkiewicza – Nowogrodzka – W. Lindleya – Koszykowa – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – … – BROWARNA

w kierunku krańca NOWE WŁOCHY:

BROWARNA – … – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – … – NOWE WŁOCHY

128, 175

w kierunku krańca PL.PIŁSUDSKIEGO:

SZCZĘŚLIWICE/LOTNISKO CHOPINA – … – Al. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY 06

w kierunku krańców SZCZĘŚLIWICE/LOTNISKO CHOPINA:

DW.CENTRALNY 06 – Al. Jerozolimskie – … – SZCZĘŚLIWICE/LOTNISKO CHOPINA

131

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

SADYBA/WILANÓW – … – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca SADYBA/WILANÓW:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – … – SADYBA/WILANÓW

151

w kierunku krańca PL. KONSTYTUCJI:

RECHNIEWSKIEGO – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – zawrotka na rondzie R. Kaczorowskiego – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 55

w kierunku krańca RECHNIEWSKIEGO:

POMNIK LOTNIKA 55 – Wawelska – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – RECHNIEWSKIEGO

158

w kierunku krańca WITOLIN:

CH REDUTA – … – Al. Jerozolimskie – pl. s. Starynkiewicza – Nowogrodzka – W. Lindleya – Koszykowa – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – … – WITOLIN

w kierunku krańca CH REDUTA:

WITOLIN – … – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – … – CH REDUTA

222

w kierunku krańca BIELAŃSKA:

SPARTAŃSKA – … – T. Boya-Żeleńskiego – al. J. Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – … – BIELAŃSKA

w kierunku krańca SPARTAŃSKA:

obowiązuje trasa podstawowa

502

w kierunku krańca METRO POLITECHNIKA:

STARA MIŁOSNA (GRANICZNA) – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – zawrotka na rondzie R. Kaczorowskiego – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03

w kierunku krańca STARA MIŁOSNA (GRANICZNA):

GUS 05 – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)

507

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

GOCŁAW – … – AL. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie gen. Ch. de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01

w kierunku krańca GOCŁAW:

MUZEUM NARODOWE 01 – Al. Jerozolimskie – … – GOCŁAW

514

w kierunku krańca METRO POLITECHNIKA:

WOLA GRZYBOWSKA – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – zawrotka na rondzie R. Kaczorowskiego – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03

w kierunku krańca WOLA GRZYBOWSKA:

GUS 05 – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – WOLA GRZYBOWSKA

517

w kierunku krańca TORWAR:

URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Al. Jerozolimskie – pl. S. Starynkiewicza – Nowogrodzka – W. Lindleya – Koszykowa – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – … – TORWAR

w kierunku krańca URSUS-NIEDŹWIADEK:

TORWAR – … – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – t. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – … – URSUS-NIEDŹWIADEK

519

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

POWSIN-PARK KULTURY/WILANÓW – … – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca WILANÓW/POWSIN-PARK KULTURY:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – … – WILANÓW/POWSIN-PARK KULTURY

521

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

FALENICA – … – AL. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie gen. Ch. de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01 – … – Al. Jerozolimskie – … – FALENICA

część zachodnia:

SZCZĘŚLIWICE – … – Al. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY 06 – Al. Jerozolimskie – … – SZCZĘŚLIWICE

522

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

BRANICKIEGO – … – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca BRANICKIEGO:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – … – BRANICKIEGO

525

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

MIĘDZYLESIE – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca MIĘDZYLESIE:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – MIĘDZYLESIE

ETAP 2

Po zamknięciu przez policję kolejnych ciągów komunikacyjnych wzdłuż trasy przemarszu, czyli:

rejonu pl. Konstytucji,

ulicy Marszałkowskiej

rejonu ronda R. Dmowskiego

ulicy Świętokrzyskiej

al. Jana Pawła

rejonu ronda Zgrupowania AK „Radosław”

autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe.

W przypadku otwierania kolejnych ciągów komunikacyjnych linie będą sukcesywnie przywracane na swoje trasy podstawowe.

ZMIANY TRAS LINII

1

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

ANNOPOL – … – Z. Słomińskiego – Międzyparkowa – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – MARYMONT-POTOK

część południowa:

BANACHA – … – Towarowa – al. Solidarności – Wolska – Skierniewicka – ROGALIŃSKA 03 (dla wysiadających)

ZAJEZDNIA WOLA 03 (dla wsiadających) – Wolska – al. Solidarności – Okopowa – … – BANACHA

4

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

ANNOPOL – … – 11 Listopada – Targowa – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

część południowa:

WYŚCIGI – … – Marszałkowska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA

7

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – … – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – WIATRACZNA

część zachodnia:

P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

9

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

GOCŁAWEK – … – al. J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL.ZIELENIECKA

część południowa:

P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

10

w obu kierunkach:

PKP WOLA (WOLSKA) – Wolska – al. Solidarności – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA 11 – Filtrowa – L. Krzywickiego – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – … – WYŚCIGI

15

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

MARYMONT-POTOK – … – gen. W. Andersa – Międzyparkowa – most Gdański – S. Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO

część południowa:

P+R AL.KRAKOWSKA – … – Nowowiejska – Marszałkowska – Puławska – METRO WILANOWSKA

17

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

WINNICA – … – J. Słowackiego – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Międzyparkowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – s. Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO

część południowa:

PKP SŁUŻEWIEC – … – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – Puławska – METRO WILANOWSKA

18

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

ŻERAŃ FSO – … – Międzyparkowa – gen. W. Andersa – J. Słowackiego – Marymoncka – TWARDOWSKA

część południowa:

PKP SŁUŻEWIEC – … – Puławska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA

20

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

ŻERAŃ FSO – … – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

część zachodnia:

BOERNEROWO – … – Młynarska – Wolska – Skierniewicka – ROGALIŃSKA 03 (dla wysiadających)

MŁYNARSKA 04 (dla wsiadających) – Młynarska – … – BOERNEROWO

22

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

WIATRACZNA – Grochowska – J. Zamoyskiego – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – WIATRACZNA – al. J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – J. Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA

część zachodnia:

PIASKI – W. Broniewskiego – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Wolska – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

23

podzielenie trasy na dwie części:

część zachodnia:

NOWE BEMOWO – … – al. Solidarności – Okopowa – Towarowa – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

część wschodnia:

CZYNSZOWA – … – 11 Listopada – Targowa – J. Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA

24

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

GOCŁAWEK – … – al. J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL.ZIELENIECKA

część zachodnia:

NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA

26

podzielenie trasy na dwie części:

część zachodnia – (tramwaje będą oznaczone jako kursy skrócone linii 10):

PKP WOLA (WOLSKA) – Wolska – Skierniewicka – M. Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO

część wschodnia:

WIATRACZNA – … – J. Zamoyskiego – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – Wileńska – Czynszowa – CZYNSZOWA – Czynszowa – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – J. Zamoyskiego – … – WIATRACZNA

28

w obu kierunkach:

KOŁO – … – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – Wólczyńska – T. Nocznickiego – Zgrupowania AK „Kampinos” – Marymoncka – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Międzyparkowa – Z. Słomińskiego – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

33

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

METRO MŁOCINY – … – W. Broniewskiego – PIASKI

część południowa:

KIELECKA – Rakowiecka – al. Niepodległości – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA

35

w obu kierunkach:

BANACHA – … – Nowowiejska – Marszałkowska – Puławska – METRO WILANOWSKA

73

w obu kierunkach:

METRO MARYMONT – J. Słowackiego – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Międzyparkowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Targowa – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

106

zawieszenie kursowania linii w momencie zamknięcia skrzyżowania al. Jana Pawła II / Grzybowska

107

w kierunku krańca ESPERANTO:

EC SIEKIERKI – … – Krucza – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – marsz. F. Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy – Andersa – Nowolipki – ZAMENHOFA 02

w kierunku krańca EC SIEKIERKI:

ZAMENHOFA 02 – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – marsz. F. Focha – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Książęca – Rozbrat – Myśliwiecka – … – EC SIEKIERKI

111

w kierunku krańca ESPERANTO:

GOCŁAW – … – Andersa – Nowolipki – ZAMENHOFA 02

w kierunku krańca GOCŁAW:

ZAMENHOFA 02 – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza – … – GOCŁAW

117

w kierunku DW.CENTRALNY:

GOCŁAW – … – AL. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie gen. Ch. de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01

w kierunku krańca GOCŁAW:

MUZEUM NARODOWE 01 – Al. Jerozolimskie – … – GOCŁAW

118

w obu kierunkach:

MARIENSZTAT – … – Książęca – pl. Trzech Krzyży – PL. TRZECH KRZYŻY 02

127

w kierunku krańca BROWARNA:

NOWE WŁOCHY – … – Al. Jerozolimskie – pl. S. Starynkiewicza – Nowogrodzka – W. Lindleya – Koszykowa – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – … – BROWARNA

w kierunku krańca NOWE WŁOCHY:

BROWARNA – … – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – … – NOWE WŁOCHY

128, 175

w kierunku krańca PL.PIŁSUDSKIEGO:

SZCZĘŚLIWICE/LOTNISKO CHOPINA – … – Al. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY 06

w kierunku krańców SZCZĘŚLIWICE/LOTNISKO CHOPINA:

DW.CENTRALNY 06 – Al. Jerozolimskie – … – SZCZĘŚLIWICE/LOTNISKO CHOPINA

131

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

SADYBA/WILANÓW – … – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca SADYBA/WILANÓW:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – … – SADYBA/WILANÓW

151

w kierunku krańca PL.KONSTYTUCJI:

RECHNIEWSKIEGO – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – zawrotka na rondzie R. Kaczorowskiego – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 55

w kierunku krańca RECHNIEWSKIEGO:

POMNIK LOTNIKA 55 – Wawelska – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – RECHNIEWSKIEGO

157

podzielenie trasy na dwie części:

część północna:

GWIAŹDZISTA – … – gen. W. Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Z. Słomińskiego – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – KONWIKTORSKA 03 – Konwiktorska – Muranowska – gen. W. Andersa – … – GWIAŹDZISTA

część południowa:

SZCZĘŚLIWICE – … – Smocza – M. Anielewicza – ESPERANTO

158

w kierunku krańca WITOLIN:

CH REDUTA – … – Al. Jerozolimskie – pl. S. Starynkiewicza – Nowogrodzka – W. Lindleya – Koszykowa – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – … – WITOLIN

w kierunku krańca CH REDUTA:

WITOLIN – … – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – … – CH REDUTA

160

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

GRODZISK – … – al. Solidarności – al. Solidarności – pl. Bankowy – PL. BANKOWY 01

w kierunku krańca GRODZISK:

METRO RATUSZ ARSENAŁ 09 – al. Solidarności – … – GRODZISK

174

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

BOKSERSKA – … – T. Chałubińskiego – zawrotka na rondzie Czterdziestolatka – T. Chałubińskiego – DW.CENTRALNY 05

w kierunku krańca BOKSERSKA:

DW.CENTRALNY 05 – T. Chałubińskiego – … – BOKSERSKA

180

w obu kierunkach:

CHOMICZÓWKA – … – Powązkowska – Z. Krasińskiego – pl. T.W. Wilsona – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Muranowska – Bonifraterska – pl. Krasińskich – … – WILANÓW

190

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

CH MARKI – … – al. Solidarności – al. Solidarności – pl. Bankowy – PL. BANKOWY 01

powrót:

METRO RATUSZ ARSENAŁ 09 – al. Solidarności – … – CH MARKI

część zachodnia:

ZNANA – … – Leszno – Okopowa – Towarowa – zawrotka na rondzie I. Daszyńskiego – RONDO DASZYŃSKIEGO 04 – Towarowa – Okopowa – Leszno – … – ZNANA

222

w kierunku krańca BIELAŃSKA:

SPARTAŃSKA – … – T. Boya-Żeleńskiego – al. J. Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – … – BIELAŃSKA

w kierunku krańca SPARTAŃSKA:

obowiązuje trasa podstawowa

500

w kierunku krańca RONDO RADOSŁAWA:

BRÓDNO-PODGRODZIE – …– z. Słomińskiego – DW.GDAŃSKI 04

w kierunku krańca BRÓDNO-PODGRODZIE:

DW.GDAŃSKI 03 – Z. Słomińskiego – … – BRÓDNO-PODGRODZIE

502

w kierunku krańca METRO POLITECHNIKA:

STARA MIŁOSNA (GRANICZNA) – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – zawrotka na rondzie R. Kaczorowskiego – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03

w kierunku krańca STARA MIŁOSNA (GRANICZNA):

GUS 05 – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – STARA MIŁOSNA (GRANICZNA)

507

w kierunku DW.CENTRALNY:

GOCŁAW – … – AL. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie gen. Ch. de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01

w kierunku krańca GOCŁAW:

MUZEUM NARODOWE 01 – Al. Jerozolimskie – … – GOCŁAW

514

w kierunku krańca METRO POLITECHNIKA:

WOLA GRZYBOWSKA – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – Wawelska – zawrotka na rondzie Kaczorowskiego – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03

w kierunku krańca WOLA GRZYBOWSKA:

GUS 05 – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – WOLA GRZYBOWSKA

517

w kierunku krańca TORWAR:

URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Al. Jerozolimskie – pl. S. Starynkiewicza – Nowogrodzka – W. Lindleya – Koszykowa – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – … – TORWAR

w kierunku krańca URSUS-NIEDŹWIADEK:

TORWAR – … – Książęca – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – … – URSUS-NIEDŹWIADEK

519

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

POWSIN-PARK KULTURY/WILANÓW – … – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca WILANÓW/POWSIN-PARK KULTURY:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – … – WILANÓW/POWSIN-PARK KULTURY

521

podzielenie trasy na dwie części:

część wschodnia:

FALENICA – … – AL. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie gen. Ch. de Gaulle’a – Al. Jerozolimskie – MUZEUM NARODOWE 01 – … – Al. Jerozolimskie – … – FALENICA

część zachodnia:

SZCZĘŚLIWICE – … – Al. Jerozolimskie – zawrotka na rondzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY 06 – Al. Jerozolimskie – … – SZCZĘŚLIWICE

522

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

BRANICKIEGO – … – L. Waryńskiego – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca BRANICKIEGO:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – … – BRANICKIEGO

525

w kierunku krańca DW.CENTRALNY:

MIĘDZYLESIE – … – rondo Jazdy Polskiej – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

w kierunku krańca MIĘDZYLESIE:

DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – … – MIĘDZYLESIE

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W CIĄGU UL. OKOPOWEJ

Jednocześnie, w czasie zamknięcia dla ruchu tramwajowego ulicy Okopowej, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZA TRAMWAJ o trasie:

w kierunku krańca PL.ZAWISZY:

NISKA 01 – Okopowa – Towarowa – PL. ZAWISZY 10

w kierunku krańca NISKA:

PL. ZAWISZY 10 – Towarowa – Okopowa – M. Anielewicza – Smocza – Stawki – Okopowa – NISKA 01

Kursowanie linii ZA TRAMWAJ odbywać się będzie na podstawie dyspozycji Służb Nadzoru Ruchu.

Wszystkie przystanki na trasie linii ZA TRAMWAJ funkcjonują jako stałe.

