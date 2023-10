3 tys. zł za I miejsce, 2 tys. zł za II miejsce i 1 tys. zł za III miejsce. Nowy konkurs literacki na opowiadanie kryminalne. Do 2 stycznia 2024 r. wyślij swoje opowiadanie

Do 2 stycznia 2024 r. wyślij swoje opowiadanie i zdobądź nagrodę pieniężną. Dla najlepszych prac przygotowano trzy pieniężne nagrody główne w wysokości: 3 tys. zł za I miejsce, 2 tys. zł za II miejsce i 1 tys. zł za III miejsce. Dodatkowo utwory te zostaną wydane w publikacji pokonkursowej. Oprócz nagród głównych przygotowano również pięć wyróżnień w formie nagrody pieniężnej, w wysokości 500 zł na osobę.

Do 2 stycznia chętni mogą wysyłać swoje opowiadania w ramach ogłoszonego po raz pierwszy konkursu literackiego "Kryminał do Poznania". Akcja zgłoszonych utworów musi rozgrywać się w stolicy Wielkopolski - podał poznański magistrat.

W komunikacie wskazano, że pierwsza edycja konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Miejskie Poznania odbędzie się pod hasłem "Śledztwo do wzięcia".

Objętość opowiadania - ile znaków

Konkursowe utwory muszą być pracami własnymi uczestników, dotychczas niepublikowanymi i nienagradzanymi, napisanymi w języku polskim, bez udziału sztucznej inteligencji. "Objętość opowiadania powinna wynosić 20 - 40 tys. znaków (ze spacjami). Tematyka powinna być kryminalna, związana z hasłem konkursowym, a miejscem akcji musi być Poznań. Fabuła nie może zawierać drastycznych opisów związanych z przemocą fizyczną i psychiczną" - opisano w komunikacie.

Wiek uczestników

Na nadesłanie opowiadań uczestnicy mają czas do 2 stycznia 2024 r., a w konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która do 2 stycznia ukończy 18 lat. Zgodnie z zapowiedzią, rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2024 r.

Nagrody pieniężne

Dla najlepszych prac przygotowano trzy pieniężne nagrody główne w wysokości: 3 tys. zł za I miejsce, 2 tys. zł za II miejsce i 1 tys. zł za III miejsce. Dodatkowo utwory te zostaną wydane w publikacji pokonkursowej. Oprócz nagród głównych przygotowano również pięć wyróżnień w formie nagrody pieniężnej, w wysokości 500 zł na osobę oraz prawa do umieszczenia utworu w publikacji pokonkursowej, a także do siedmiu dodatkowych, równorzędnych wyróżnień dodatkowych w formie włączenia opowiadania do publikacji pokonkursowej.

