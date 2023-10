Wyniki wyborów do Sejmu 2023 [ostateczne, końcowe]. Dane PKW ze 100 proc. komisji wyborczych

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 35,38 proc. głosów; KO – 30,70 proc.; Trzecia Droga – 14,40 proc.; Lewica – 8,61 proc.; Konfederacja – 7,16 proc. Takie wyniki podała Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodowych komisji wyborczych. To ostateczne wyniki wyborów do Sejmu