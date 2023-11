Składka zdrowotna 2024 r. Jak to będzie? Szczegóły w umowie koalicyjnej

Rozstrzygają się losy składki zdrowotnej w 2024 r. Szymon Hołownia zapowiedział, że jest to tak ważna sprawa dla tworzącej się koalicji rządowej, że będzie wpisana do umowy koalicyjnej.

Rozwiązanie przyjęte przez polityków poznamy prawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu wraz z opublikowaniem umowy koalicyjnej między Lewicą, Trzecią Drogą a KO.

Jakie mamy na stole warianty przyszłych zmian w składce zdrowotnej? I jakie są tu problemy do rozwiązania?

Składka zdrowotna w 2024 r. płacona ryczałtem, czy dalej jako 9% od dochodu?

Przed "Polskim Ładem" składka zdrowotna była płacona ryczałtem (według zasad ogólnych). Po "Polskim Ładzie" się pokomplikowało. Np. składka stanowi 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu w podatku liniowym (dochód powyżej minimalnej pensji, w 2023 r. odliczenie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do 10 200 zł). Według zasad ogólnych stawka wynosi 9%. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych mamy trzy poziomy od których obliczamy składkę:

60% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 000 zł;

100% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł;

180% przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach przekraczających 300 000 zł.

Powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej zapowiedziała Koalicja Obywatelska. Ale czy oznacza to powrót do zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku?

Przypominamy obietnice wyborcze KO dla przedsiębiorców:

1) Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT).

2) Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku.

3) Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

4) Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

5) Pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.

6) Ograniczymy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli.

7) Obniżymy VAT dla sektora „beauty” do 8%.

Z kolei „Polska 2050” obiecała jednolitą składkę zdrowotną dla wszystkich firm.

Z deklaracji polityków wynika, że KO i „Polska 2050” zlikwidują proporcjonalną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Oznaczać to może, że składkę w tej samej wysokości zapłaci zarówno mały przedsiębiorca jak i ten mający miesięcznie 1 mln zł przychodu.

Czy możliwe jest zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej przez najmniejsze firmy (np. do 4000 zł przychodu miesięcznie)? Wydatek na składkę dla mikro-firm przejąłby wtedy budżet. Takie rozwiązanie może spowodować fikcyjne rejestrowanie mikro-firm w celu pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego, choć to ryzyko ogranicza konieczność płacenia składek na ZUS.

Są też zwolennicy składki proporcjonalnej (jak dziś)

Przeciwko ryczałtowej składce dla przedsiębiorców występuje Magdalena Biejat (Lewica). W rozmowie z Wirtualną Polską powiedziała, że jeżeli ktoś spełnia zasady etatu, a jednocześnie udaje, że jest jednoosobową działalnością gospodarczą, by unikać podatku, to jest to oszustwo. "Zryczałtowana składka zdrowotna zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy są sobie równi i nie zauważa, że są osoby, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, dla których taki podatek może być dużym obciążeniem, a są osoby na B2B, które uciekają od podatków, a są prezesami lub na stanowiskach kierowniczych i stać ich na to, by płacić proporcjonalną stawkę za ubezpieczenie zdrowotne".

Czy składka zdrowotna będzie odliczana od podatku albo zaliczana bez limitu w koszty

Dla wielu przedsiębiorców ważniejsze jest nie to, czy składka zdrowotna jest płacona ryczałtem czy w ogólnych zasadach jako 9% od dochodu (gdy nie ma dochodu przyjmujemy obecnie 9% minimalnego wynagrodzenia). Ważniejsze jest, czy zapłaconą składkę zdrowotną można:

jak dawniej odliczyć od podatku PIT w całości albo znacznej części (rozwiązanie blokowało rejestrację fikcyjnej firmy dla ubezpieczenia zdrowotnego); zaliczyć do kosztów podatkowych albo ewentualnie odliczyć w całości albo znacznej części od dochodu.

Czy można zmienić przepisy o składce zdrowotnej w trakcie 2024 r.

Lewica, Trzecia Droga i KO prawdopodobnie nie zdążą przeprowadzić w Sejmie nowelizacji przepisów na 2024 r. tak, aby przegłosować je jeszcze w 2023 r. Problemy prawne z tym związane to kolejny kłopot dla przedsiębiorców.