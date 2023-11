Czym są prawa zależne w rozumieniu prawa autorskiego?

Podręcznik do HiT. W Krakowie rozpoczął się proces prof. Roszkowskiego. Adwokat: nie pada określenie "in vitro". P. Czarnek: proces jest absurdalny

W dniu 14 listopada 2023 r. przed krakowskim sądem okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa w procesie prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wydawcy książki – Białego Kruka. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Obrońca pozwanego adwokat Artur Wdowczyk ocenił, że pozew jest bezpodstawny, ponieważ w przywoływanym fragmencie książki nie pada określenie "in vitro", nie pada też nazwisko powodów. Proces ten jest absurdalny - ocenił tego samego dnia na antenie Radio Wnet szef MEiN Przemysław Czarnek. Proces nie dotyczy ministerstwa – zaznaczył minister.