Prowadzisz działalność gospodarczą? W 2024 roku możesz zaoszczędzić na podatku od nieruchomości. Sprawdź jak zyskać nawet 2193,00 zł.

Podatników czeka trudny rok – limity podatkowe na 2024 r. na gruncie VAT, CIT i PIT są dla nich niekorzystne i mniejsza grupa będzie mogła skorzystać na ich podstawie z ustawowych preferencji, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 15%., a podatek rolny aż o 21-proc. W takiej sytuacji każda oszczędność jest na wagę złota. Warto więc przyjrzeć się temu, czy podatnik ma szansę skorzystać z niższego opodatkowania podatkiem od nieruchomości, bo można zyskać 2193 zł za 100 m2 powierzchni użytkowej!

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

[Aktualizacja]

REKLAMA

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to zgodnie z definicją ustawową grunty, budynki i budowle będąc w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Regulacja ta od lat budzi wątpliwości, a powstające na tym tle problemy były wielokrotnie analizowane nie tylko przez sądy administracyjne, ale także przez Trybunał Konstytucyjny. I choć nie doprowadziło to jeszcze do zmiany budzących tak wiele wątpliwości przepisów, to warto by przedsiębiorcy przeanalizowali swoją sytuację pod kątem wskazówek płynących z orzecznictwa i upewnili się, czy ich nieruchomości nie mogą zostać opodatkowane niższą stawką podatku. Różnica jest istotna, bo maksymalna stawka podatku dla tzw. budynków pozostałych będzie w 2024 r. wynosiła 11,17 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, a dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 33,10 zł. Przy 100 m2 powierzchni użytkowej można więc zyskać już 2193 zł!

Sądy stają po stronie podatników

W 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów lub budynków – niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej – wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest niezgodne z Konstytucją RP (wyrok TK z 24 lutego 2021 r., sygn. akt SK 39/19). Skutki tego wyroku obejmują nie tylko przedsiębiorców, ale także „inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą”, czyli np. spółki prawa handlowego. Trybunał nie zawęził bowiem niekonstytucyjności przepisu jedynie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ten wyrok pociągnął za sobą lawinowy wzrost sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. Z wydawanych w tych sprawach wyroków (np. wyroku NSA z 15 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4061/21) można wyciągnąć następujące wnioski:

wyrok TK dotyczy wszystkich podatników podatku od nieruchomości, a więc zarówno tych będących przedsiębiorcami, jak i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; jeśli jedyną formą aktywności podatnika jest prowadzenie działalności gospodarczej, to do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki wystarczające jest samo jej posiadanie, niezależenie od tego, czy jest ona faktycznie do jej prowadzenia wykorzystywana; możliwość opodatkowania według niższej stawki podatku od nieruchomości dotyczy tych podatników, którzy działają w „podwójnej” roli, czyli prowadzą działalność gospodarczą, ale posiadają też poza nią nieruchomości wykorzystywane na potrzeby prywatne.

Jak przedsiębiorca może zaoszczędzić na podatku od nieruchomości

Po latach konsekwentnego wymierzania przez organy podatkowe podatku od nieruchomości przedsiębiorców według najwyższej stawki bez względu na to, czy faktycznie były one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też stanowiły ich majątek prywatny, przedsiębiorcy powinni przeanalizować swoje rozliczenia podatkowe i wyodrębnić te nieruchomości, których w rzeczywistości nie wykorzystują w prowadzonym biznesie, a następnie opodatkować je odpowiednio niższą stawką i zaoszczędzić.



Podstawa prawna