Budżetówka: Podwyżka do 7005,76 zł. To podstawa wynagradzania wyższa o 891,68 zł. Skorzysta 30 000 osób [Autopoprawka do budżetu na 2024 r.]

Sejm ustali na 2024 r. podstawę wynagrodzenia sędziów i prokuratorów na 7005,76 zł. Skorzystają na tym także asesorzy i referendarze. Łącznie około 30 000 osób.

Jest pewne, że zmiana wejdzie w życie bo rząd M. Morawieckiego wykonał tylko wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Pisaliśmy o nim w poniższym artykule.

Sejm musi więc wdrożyć rozwiązanie nakazane przez TK.

Jak jest teraz w projekcie na 2024 r.

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 zaproponowano ustalenie w roku 2024 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do kwoty w wysokości 6114,08 zł. Projektowana autopoprawka ma na celu wykreślenie przepisów zawartych w art. 1–4 ww. projektu.

W miejsce regulacji zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 będą miały zastosowanie regulacje wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późn. zm.).

Jaka będzie po nowelizacji?

Wysokość wynagrodzenia sędziów i prokuratorów będzie obliczona w odniesieniu do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. (M.P. poz. 831), tj. do kwoty 7005,76 zł. Spowoduje to wzrost podstawy wynagrodzenia w stosunku do pierwotnej wersji projektu ustawy o kwotę 891,68 zł.

Jak rząd uzasadnił zmianę

Projektowana zmiana polega na skreśleniu w rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 art. 1–4. Przepisy te dotyczą ustalenia w roku 2024 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, w odniesieniu do kwoty 6114,08 zł.

Powyższa zmiana jest związana z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r., sygn. akt K 1/23 (Dz. U. poz. 2479). Wskazanym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 7–9 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666, z późn. zm.).

Tym samym nie jest zasadne wprowadzenie do systemu prawa analogicznych regulacji w roku 2024. Skreślenie wskazanych przepisów w projekcie ustawy spowoduje, że podstawa wynagrodzenia sędziów będzie zgodna z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), natomiast prokuratorów – będzie zgodna z art. 123 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późn. zm.).

