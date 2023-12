Sylwester 2023. Kiedy zapłacisz mandat za fajerwerki? A kiedy możesz trafić do więzienia?

Sylwester już za chwilę. Czy można bezkarnie strzelać fajerwerkami i petardami w ten dzień? Czy każdy je może kupić? Co ze zwierzakami, które boją się huku?

Kto może kupić petardy?

Czy każdy może wejść do sklepu i kupić fajerwerki? Na szczęście nie. Obowiązujące w Polsce przepisy zabraniają sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawca, który nie zastosuje się do tych przepisów podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Jeśli decyzja o zakupie materiałów pirotechnicznych już zapadła, warto pamiętać o kilku kwestiach. Przed dokonaniem transakcji należy sprawdzić, czy na obudowie petardy nie ma żadnych wgnieceń, pęknięć, rozdarć czy wybrzuszeń, czy są wszystkie elementy umożliwiające jej bezpieczne zapalanie, czy jest instrukcja obsługi. Zakupy tego typu powinny być zrobione u sprawdzonych sprzedawców.

Mandat za fajerwerki w sylwestra?

Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków. Takimi dniami są w Polsce sylwester i Nowy Rok, chociaż przyzwala się także na wyjątki. Używanie materiałów pirotechnicznych poza dniami wymienionymi w przepisach prawa miejscowego grozi mandatem w wysokości 500 zł.

Ale czy to znaczy, że w sylwestra i Nowy Rok można bez konsekwencji puszczać petardy? Niekoniecznie. Artykuł 51 Kodeksu wykroczeń odnosi się do zakłócania spokoju publicznego i te dwa dni nie są tu wyjątkami. Policja może zainterweniować, jeśli dostanie zgłoszenie od osoby, której przeszkadza hałas. Amatorzy fajerwerków zaczynają czasem świętować hukami już od samego rana. Naruszenie przepisu o zakłócaniu spokoju publicznego może skutkować mandatem w wysokości 500 zł albo wnioskiem o ukaranie do sądu - wtedy grzywna może wynieść do 5 tys. zł.

Policja może również wypisać mandat za nieostrożne obchodzenie się z ogniem czy materiałami wybuchowymi albo za niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych.

O czym pamiętać, odpalając fajerwerki?

Aby fajerwerki były bezpieczną zabawą trzeba bezwzględnie przestrzegać kilku zasad. W przeciwnym razie może się to skończyć tragicznie.

fajerwerki mogą odpalać tylko osoby dorosłe;

wybuchające fajerwerki mogą spowodować poważne obrażenia;

wyroby pirotechniczne powinny być odpalane tylko na zewnątrz, nie w pomieszczeniu zamkniętym;

nie należy się zbliżać do petardy i sprawdzać, dlaczego nie zadziałała (może eksplodować w każdym momencie);

podczas odpalania fajerwerków należy ściśle trzymać się instrukcji (warto dopilnować, aby instrukcja była w języku polskim).

A może nie strzelać w sylwestra?

Kilkunastominutowa rozrywka dla ludzi, jaką jest odpalanie fajerwerków, to jednocześnie mocno stresująca sytuacja dla wielu zwierząt. Cierpią zwierzęta domowe i dzikie. Fajerwerki są głośne, nagłe, hałas jest w dużym natężeniu, dodatkowo pojawiają się błyski - to może powodować u zwierząt stres, rozdrażnienie, chęć ucieczki. Narażanie zwierzęcia na taką sytuację może nosić znamiona znęcania się. Art. 6 ust. 2 pkt 9 ustawy o ochronie zwierząt jasno wskazuje, że zabrania się znęcania nad zwierzętami i zadawania albo świadomego dopuszczania do zadawania bólu lub cierpień, złośliwego straszenia lub drażnienia zwierząt.

Co grozi za znęcanie się nad zwierzęciem? Kara pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724)

