KPO. Co z projektami ustaw dotyczącymi tzw. kamieni milowych?

2 500 zł na rower elektryczny dla niektórych mieszkańców w 2024 r. Wnioski o dotację na zakup roweru mieszkańcy mogą składać od 1 stycznia do 15 października

W 2024 roku mieszkańcy Gdyni otrzymają dofinansowania do rowerów elektrycznych. Nie są to pierwsze wypłacone pieniądze na zakup sprzętu. Wnioski o dotację na zakup roweru elektrycznego mieszkańcy mogą składać od 1 stycznia do 15 października. Nie wszyscy mieszkańcy otrzymają dofinansowanie. Kto z niego skorzysta?