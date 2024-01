Minister Siekierski wskazuje na problemy z rynkiem cukru i zawieszenie protestu rolników

Minister Siekierski podkreśla złożoność sytuacji na rynku cukru w Polsce, jednocześnie wskazując na pozytywne kroki w dialogu z rolnikami. Problemy z eksportem cukru oraz rosnąca konkurencja cukru ukraińskiego stanowią wyzwanie dla polskiego rolnictwa. Jednocześnie, zawieszenie protestu w Medyce i podpisane porozumienie z rolnikami stanowią krok ku rozwiązaniu długoterminowych problemów sektora.

Problemy z cukrem na rynku polskim

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski, w wypowiedzi dla Programu 1 Polskiego Radia, zwrócił uwagę na narastające problemy z cukrem w Polsce. Siekierski podkreślił, że Polska, która wcześniej była eksporterem cukru do różnych krajów europejskich, obecnie zmaga się z konkurencją cukru ukraińskiego. W związku z tym, minister informuje o prowadzonych rozmowach mających na celu rozwiązanie tego problemu.

REKLAMA

Wzrost produkcji cukru i zmiany na rynku

Siekierski zauważył, że produkcja cukru w Polsce rośnie, a szczególnie dobry był poprzedni rok pod względem plonów buraka cukrowego. Jednak, mimo wzrostu produkcji, Polska straciła możliwość eksportu cukru, gdyż na rynkach europejskich dominuje obecnie cukier z Ukrainy.

Dialog z rolnikami i zawieszenie protestu w Medyce

Minister Siekierski odniósł się także do zawieszenia protestu rolników w Medyce, uznając to za pozytywny wynik dialogu i rozmów. Rolnicy, domagający się rozwiązania swoich problemów, otrzymali propozycje, które w ocenie ministra stanowią sukces. Realizacja tych ustaleń wiąże się jednak z uchwaleniem nowego budżetu, decyzjami Komisji Europejskiej oraz przyjęciem nowych rozwiązań ustawowych. Wśród postulatów rolników znalazły się między innymi: uruchomienie dopłaty do kukurydzy o wartości 1 mld zł, zwiększenie akcji kredytowej o 2,5 mld zł oraz utrzymanie wysokości podatku rolnego na poziomie z roku 2023.

Porozumienie z rolnikami

W sobotę po południu, minister rolnictwa Czesław Siekierski i wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podpisali porozumienie z rolnikami zrzeszonymi w „Podkarpackiej oszukanej wsi”. Porozumienie to doprowadziło do zawieszenia protestu na przejściu w Medyce i obejmowało akceptację wszystkich trzech postulatów rolników.