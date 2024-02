"Mieszkanie na start" 2024 - od kiedy, jakie warunki? [500 mln zł na ten rok]

"Mieszkanie na start" ruszy na pewno w 2024 roku, najpóźniej jesienią. Aktualnie trwają konsultacje. Na ten program będzie przeznaczone w tym roku 500 mln zł - poinformował minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

"Pogram "Mieszkanie na start" jest tylko jednym elementem "układanki"; prowadzimy konsultacje nad programem podażowym, popytowym - jeżeli chodzi o pomoc dla kredytobiorców, także nad budownictwem społecznym" - powiedział Krzysztof Hetman.

"Mieszkanie na start" - jakie warunki?

Minister rozwoju i technologii potwierdził, że pogram "Mieszkanie na start" będzie przeznaczony dla par, dla singli i osób będących w nieformalnych związkach. Jak mówił, mieszkania nie będzie można wynajmować, gdyż jest ono na potrzeby własne. Dodał, że będą też dopłaty do budowy domów.

Krzysztof Hetman powiedział, że "postaramy się o to, by ceny nie wzrosły, jeśli chodzi o limit dochodów, a wysokość oprocentowania i wysokość dopłat będzie zależała od ilości dzieci w gospodarstwie domowym , chcemy bardzo precyzyjnie zaadresować ten program do rodzin".

Jakie środki na "Mieszkanie na start" w 2024 roku?

Na program "Mieszkanie na start" w 2024 roku przeznaczone będzie 500 mln zł. "Założenie jest takie, że program będzie obowiązywał w 2024 i w 2025 r., ale w tej chwili trwają konsultacje, nie można wykluczyć, że będzie on trwał dłużej. Konsultacje są blisko zakończenia. Chcemy pokazać cały pakiet rozwiązań" - poinformował szef resortu.

Zdaniem Hetmana bardzo ważne jest budownictwo społeczne. Poinformował, że w resorcie prowadzone są w tej sprawie konsultacje z przekazicielami towarzystw budownictwa społecznego czy ze spółdzielniami. "Staramy się, aby równoważyć rynek mieszkaniowy jeżeli chodzi pomoc dla kredytobiorców jak i dla tych, którzy chcą uzyskać mieszkanie komunalne czy społeczne" - powiedział. W tym roku pozwoleń na budowę wszystkich mieszkań powinno być ok. 125 tys., ale w 2022 r. było to 30-40 proc. więcej" - dodał minister.

Program "Mieszkanie na start" - dla kogo?

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, z nowego programu "Mieszkanie na start" będą mogli skorzystać:

• single poniżej 35 roku życia;



• osoby mające co najmniej jedno dziecko (bez ograniczenia wieku dziecka);



• osoby, które dotąd nie posiadały własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego (z wyjątkiem posiadaczy udziału nie przekraczającego 50 proc. w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanego przez dziedziczenie lub darowiznę);



• osoby, które posiadają jedno mieszkanie, a w ich gospodarstwie domowym znajduje się co najmniej troje dzieci.

