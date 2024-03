Podatek od kota - wiesz co to jest? Najczęściej wynosi od 20,00 do 300,00 zł. Sprawdź, czy nie masz zaległości i nie rosną ci odsetki.

Najpowszechniej znanym podatkiem związanym z posiadaniem zwierząt jest podatek od psów. Wprowadzić go mogą rady gmin, które w ostatnich latach stosunkowo rzadko korzystają z tej możliwości. Jednak istnieje też podatek nazywany potocznie podatkiem od kota, który może obciążyć każdą osobę nabywającą zwierzę.

Czy sprzedaż zwierząt podlega opodatkowaniu PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem, któremu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). Wiele kontrowersji wzbudza to, czy na podstawie tego przepisu należy objąć opodatkowaniem sprzedaż zwierząt. Z art. 1 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jasno bowiem wynika, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Powstałe na tym tle wątpliwości okazały się na tyle istotne, że musiał rozstrzygnąć je sąd. W tej sprawie wypowiedziały się zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 615/09; wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 77/10). Zgodnie stwierdziły, że skoro nie ma przepisów szczególnych wyłączających lub modyfikujących przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do sprzedaży zwierząt, to przepisy dotyczące rzeczy należy stosować do nich wprost na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, w którym wprost stwierdzono, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. To zaś oznacza, że w sytuacji, gdy dochodzi do zakupu zwierzęcia, to taka umowa podlega opodatkowaniu. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku zakupu zwierząt rasowych, których ceny bywają naprawdę wysokie.

Ile podatku trzeba zapłacić, kupując zwierzę?

Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż rzeczy, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000,00 zł (art. 9 pkt 6 ustawy o PCC). Oznacza to, że zakup zwierzęcia za kwotę niższą niż 1000,00 zł nie będzie podlegał opodatkowaniu. W przypadku gdy ją przekroczy, podatek należy zapłacić. Będzie on równy 2% wartości rynkowej zwierzęcia. Jego najniższa wysokość będzie więc wynosiła 20 zł (2% z 1000,00 zł). Biorąc pod uwagę ceny rasowych kotów, od których wzięła się potoczna nazwa podatku, które osiągają poziom nawet 15.000 zł (np. w przypadku kotów bengalskich), obciążenie podatkiem może osiągnąć poziom istotny dla domowego budżetu. Należy także pamiętać o tym, że choć potoczna nazwa podatku odnosi się do kotów, to podatek ma zastosowanie w przypadku sprzedaży każdego zwierzęcia. Będzie więc dotyczył także zakupu psa, którego wartość przekroczy 1000,00 zł i będzie to obciążenie odrębne od podatku od psa, o którym mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętna cena psa popularnej rasy mieści się w granicach od 5000,00 do 7000,00 zł, podatek może wynosić w tych przypadkach od 100,00 do 140,00 zł. Znacznie wyższy poziom osiągnie natomiast w przypadku koni, których ceny (w przypadku koni szlachetnej półkrwi) zaczynają się od 8000,00 zł.