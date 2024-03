800 plus: ZUS przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy - wpłynęło ponad 2,4 mln wniosków

Trwa nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba złożyć do końca kwietnia, żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia. Do ZUS wpłynęło już ponad 2,4 mln wniosków.

Wpłynęło 2,4 mln wniosków o 800 plus

Już od 1 lutego br. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r.

Do ZUS wpłynęło już 2,4 mln wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, co daje średnio 65 tys. wniosków dziennie. Tylko w województwie śląskim do 7 marca złożono ponad 261 tysięcy wniosków. Najwięcej z terenu działalności rybnickiego ZUS, bo ponad 61 tys., najmniej z terenu częstochowskiego ZUS, czyli 31,3 tys.

800 plus prawie dla każdego

Świadczenie 800 plus przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów, na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Prawo do świadczenia mają nie tylko rodzice dziecka, ale również opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

Wnioski składane są elektronicznie, stąd też można je przekazywać w weekendy i święta, a także po godzinach pracy urzędu.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Składanie wniosków ułatwia aplikacja mZUS. - Już kolejny rok mija, gdy rodzice wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać za pośrednictwem bezpłatnej, oficjalnej aplikacji mobilnej mZUS. Przyspiesza i ułatwia elektroniczne wypełnianie dokumentów. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

W aplikacji mZUS można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane oraz terminy zrealizowanych wypłat.

Do składania wniosków służy nie tylko aplikacja mZUS. Rodzice mogą wykorzystać do tego celu także inne kanały przesyłania wniosków, czyli:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną większości polskich banków.

Najlepiej złożyć wniosek do 30 kwietnia

Nie warto zwlekać ze składaniem wniosku o 800 plus. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia bez żadnej przerwy w przelewach od ZUS, to wniosek na nowy okres świadczeniowy, czyli ten rozpoczynający się od 1 czerwca 2024 r., musi złożyć do końca kwietnia br. - Jeśli formularz będzie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu rodzic czy opiekun nie będzie miał „pustych” miesięcy, a przelew z ZUS na nowy okres świadczeniowy na konto rodzica czy opiekuna będzie zrealizowani już w czerwcu – informuje rzeczniczka ZUS.

Rodzic, który chce, aby ZUS wypłacał świadczenie na inny numer rachunku bankowego, musi złożyć nowy wniosek o 800 plus. We wniosku należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer konta. Wówczas ZUS zmieni dane do wypłaty, a o zmianie rachunku bankowego poinformuje klienta na jego profilu PUE ZUS.