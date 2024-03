Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł odłożone w czasie. "Na pewno przed końcem kadencji kwota wolna będzie faktem, a nie moim marzeniem” - powiedział premier Donald Tusk.

Czy wejdzie kwota wolna od podatku 60 tys. zł?

Premier Donald Tusk przypomniał o obietnicy związanej z podniesieniem kwoty wolnej od podatku, która pojawił się na liście programowej Koalicji Obywatelskiej pod hasłem „100 konkretów na 100 dni”.

W punkcie 4. programu znalazł się zapis: "Podniesiemy kwotę wolną od podatku - z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów". W efekcie osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto miałyby nie płacić podatku dochodowego.

Kiedy zostanie podniesiona kwota wolna od podatku?

Szef rządu powiedział po ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, że „Nie rezygnujemy z projektu kwoty wolnej 60 tys. zł, ale w tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować go ze względów budżetowych. Ilość pieniędzy na szeroko pojęte bezpieczeństwo – nie tylko chodzi o militarne zakupy – każe nam myśleć niezwykle ostrożnie o tej zmianie, bo ona ma masywne skutki finansowe”.

Premier Tusk wskazał również, że "Minister finansów jest zobowiązany, aby kwota wolna była tak czy inaczej efektem naszej pracy – na pewno nie w tym roku i na pewno przed końcem kadencji”. „Musimy zrewidować nie samą ideę, ale proces dochodzenia do niej. W przyszłym roku wrócimy do projektu i zobaczymy, na ile on jest możliwy. Na pewno przed końcem kadencji kwota wolna będzie faktem, a nie moim marzeniem” - zapewniał.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł - jaki skutki?

Szacuje się, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 48 mld zł - takie dane podaje się w interpelacji poselskiej nr 16 w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jak wzrosła kwota wolna od podatku w latach 2007-2015?

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy, wynosiła w: