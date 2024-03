Dopłaty do tony zboża sprzedanego od marca wyniosą w granicach 300 zł, a do tony sprzedanej wcześniej w 2024 roku mogą sięgać 200 zł. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski poinformował, że rozporządzenia dotyczące dopłat państwa do zboża mają zostać przyjęte w tym, lub najpóźniej w przyszłym tygodniu.

