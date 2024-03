Wykaz 500 blokad 20 marca. Mapa online objazdów. Rolnicy[strajk, ciągniki]. Jak dojechać do pracy i lekarza

Poniżej link online do mapy protestów 20 marca w środę. Jest stale aktualizowana.

Protest rolników 20.03 CeHa Kliknij powyższy link i sprawdź, gdzie jest w Twojej okolicy objazd.

protest rolników 20 marca 2024 r.

Protesty w środę 20 marca. A 19 marca we wtorek rozmowy na linii rząd/rolnicy.

Rząd rozmawia 19 marca z rolnikami we wtorek w Jasionce

Minister rolnictwa Czesław Siekierski będzie rozmawiał z przedstawicielami protestujących rolników we wtorek w Jasionce podczas Europejskiego Forum Rolniczego - poinformował w poniedziałek w radiu RMF24 wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak odniósł się również do przyszłości handlu z Ukrainą. "Komisja Europejska, Parlament Europejski i rządy państw UE mają nieco ponad dwa tygodnie na konsultacje poprawek i propozycji na temat tego, jak ma wyglądać handel Unii Europejskiej z Ukrainą. Mówimy o wprowadzeniu kontyngentów. Najpierw była mowa o wprowadzeniu kontyngentów tylko na jaja i drób. Dzisiaj mówimy także o wprowadzeniu kontyngentów także na pszenicę, kukurydzę i miód. To są daleko idące zmiany. Jeśli wielkości tego importu będą ustalone odpowiednio (...), będzie to potężny krok w kierunku unormowania relacji. Spełni postulaty protestujących" - podkreślił.

Zapytany o napływ na polski rynek rosyjskich nawozów wskazał, że bardzo trudno zastopować go na poziomie krajowym. Dodał, że decyzja o ograniczeniu tego importu może spotkać się ze sprzeciwem protestujących rolników, bo rosyjskie nawozy są tańsze.

Wcześniej w niedzielę 17 marca rolnicy zablokowali autostradę A2 w Świecku. Następnie rolnicy zablokowali przejście graniczne w Gubinku. Koniec rolniczych blok na A2 w Świecku i w Gubinku został przewidziany przez organizatora na środę, 20 marca, na godz. 20:00.

Ardanowski ocenia sytuację rolników

Ustępstwa Komisji Europejskiej są minimalne, taktyczne, wymuszone protestami rolniczymi i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego - stwierdził w poniedziałek poseł PiS, b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski komentując piątkową zapowiedź złagodzenia Zielonego Ładu.

W piątek Komisja Europejska opublikowała bowiem projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem. Propozycje zakładają m.in. zniesienie obowiązku ugorowania, wybór między dywersyfikacją upraw a zmianowaniem, uproszczenia dot. utrzymania okrywy glebowej. Szef MRiRW Czesław Siekierski pozytywnie ocenił te propozycje.

"To są ustępstwa tylko i wyłącznie taktyczne, wymuszone trochę sytuacją i protestami rolniczymi w Europie, w tym również w Polsce i zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie ma jakiejś istotniejszej refleksji i zmiany polityki klimatycznej Unii Europejskiej, odejścia od tej polityki, która uderzy wszystkich, nie tylko rolników" – powiedział Ardanowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie. Jednak jak zastrzegł, "każde poluzowanie Zielonego Ładu trzeba przyjąć z zadowoleniem".

"Ustępstwa KE są minimalne, są nieznaczące i na pewno rolników nie satysfakcjonują, bo one nie gwarantują w dalszym ciągu bezpieczeństwa przetrwania ekonomicznego gospodarstw" – podkreślił polityk PiS. Jego zdaniem, sytuacja rolnictwa jest trudna, rolnicy dają wyraz swojemu niezadowoleniu i wyraził przekonanie, że protesty w całej Europie będą kontynuowane.

Wrocław - zakaz protestu rolników

Wrocławski magistrat wydał zakaz organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia. Chodzi o blokady planowane od środy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ocenił, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców i utrudniają ruch drogowy.

O decyzji magistratu poinformował w poniedziałek po południu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na swoim koncie na portalu X.

"W związku z planowanymi na środę kolejnymi protestami rolników informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także utrzymanie ruchu na najważniejszych arteriach miasta, wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia" - napisał Sutryk.

Decyzja dotyczy rolniczych blokad w granicach Wrocławia. Na al. Jana III Sobieskiego na osiedlu Psie Pole (wjazd od Warszawy) miała ona objąć oba kierunku ruchu. Blokowane miało być też rondo przy drodze krajowej nr 94 przy wjeździe na obwodnicę Leśnicy oraz ronda na osiedlu Wojnów przy wschodniej obwodnicy miasta. Czwarta blokada planowana była na dk nr 5 przy wjeździe na ul. Żmigrodzką.

Organizatorzy protestów mogą się w tej sprawie odwołać do sądu.

Wojewoda wysłał list do rolników

Wojewoda w liście do rolników zadeklarował pełną współpracę. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel w poniedziałek wystosował list do rolników w związku z zapowiadanymi na środę protestami, w którym zadeklarował otwartość na rozmowy i pełną współpracę oraz zaapelował o jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców.

Sztybel zaznaczył, że wielokrotnie wyrażał publicznie poparcie dla większości postulatów rolników, a zgodnie z dostępnymi badaniami opinii publicznej takie poparcie wyraża też większość Polaków. Zwrócił uwagę, że w wyniku determinacji protestujących, mimo akceptacji Zielonego Ładu w poprzedniej kadencji parlamentu, toczą się bardzo zaawansowane rozmowy w sprawie ograniczeń w stworzonym planie. Dodał, że docierające informacje wskazują na możliwości bardzo istotnych zmian, o które zabiegają rolnicy.

"Poznając Was i Wasze problemy mogłem przekonać się, że jesteście bardzo świadomymi ludźmi wiedzącymi gdzie i jak zapadają decyzje. Dziś miejscem podejmowania tych najważniejszych dla naszej wspólnej przyszłości decyzji jest Bruksela i negocjacje pomiędzy krajami. Dzięki obecności w Unii Europejskiej bardzo dużo zyskujemy, w tym zyskuje nasze rolnictwo, ale także dzielimy się odpowiedzialnością podejmując wspólnie uzgodnione decyzje" - napisał w liście Sztybel.

Wojewoda podkreślił, że miejscem zapadania najważniejszych ustaleń nie są ulice, czy węzły drogowe. Zapewnił, że podtrzymuje poparcie dla postulatów i szanuje prawo zgromadzeń, ale zaapelował o uszanowanie praw pozostałych obywateli, niedoprowadzanie do sytuacji by chcący pracować mieszkańcy, byli zakładnikami zaistniałych sytuacji.

Szybel poinformował, że zobowiązał wszystkie państwowe służby do pełnej mobilizacji i działań kontrolnych w zakresie ewentualnego napływu na polski rynek produktów rolnych z Ukrainy, które nie powinny trafić do Polski.

Na zakończenie listu wojewoda zadeklarował, że niezależnie od tego ile protestów ostatecznie odbędzie się 20 marca, jest do dyspozycji rolników w dowolnym miejscu i godzinie.

"W pełni szanuję prawo do zgodnego z prawem protestu, apelując o jak najmniejsze przeszkody w codziennym życiu dla mieszkańców naszego województwa. Nie trzeba blokować dojazdów. Polacy są po Waszej stronie i niech tak zostanie. Jeśli w czymś miałoby to pomóc, przestrzeń przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim pozostawiam do Waszej dyspozycji" - podkreślił.

NSZZ "Solidarność" - łączy się Solidarność "pracownicza" i "rolnicza" Piotr Duda powiedział: Podjęliśmy dziś w czasie obrad Komisji Krajowej decyzję o udzieleniu czynnego wsparcia protestującym rolnikom. Będziemy wspólnie organizować akcje protestacyjne, dopóki nasze władze nie zaczną bronić interesów Polski i nie przeciwstawią się europejskiej polityce klimatycznej, która jest sprzeczna z naszymi interesami, powoduje zubożenie społeczeństwa i likwidację tysięcy miejsc pracy. Nie pozwolimy unijnym elitom zniszczyć naszej gospodarki. Tezy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność Piotra Dudy: 1. Solidarność zobowiązuje. Po raz pierwszy od niepamiętnych lat dwie siostrzane organizacje – Solidarność pracownicza i Solidarność rolnicza – ramię w ramię będą protestować w Warszawie, a właściwie będziemy rolników wspierać. 2. Solidarność zobowiązuje. Po raz pierwszy od niepamiętnych lat dwie siostrzane organizacje – Solidarność pracownicza i Solidarność rolnicza – ramię w ramię będą protestować w Warszawie, a właściwie będziemy rolników wspierać w protestach 6 marca w Warszawie. Kolejne protesty, które przed nami, bo jestem przekonany (obym się mylił), że te protesty nie zakończą się tylko na 6 marca. 3. Będziemy starali się wspólnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych przygotowywać kolejne akcje i działania. Żarty się skończyły. Związek zawodowy Solidarność wchodzi do gry. Wchodzą wszystkie branże, bo związek zawodowy Solidarność to nie tylko górnicy, hutnicy, chemicy, ale wiele branż, w tym sekretariaty, chociażby Sekretariat Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa. 4. Doskonale wiemy, że sytuacja rolników jest dramatyczna w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej. Przede wszystkim jednak łączy nas jeden postulat: Precz z Zielonym Ładem. To zabije wszystkich, nie tylko rolników, nie tylko górników – całą polską gospodarkę i indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, klientów w sklepach. Sytuacja jest dramatyczna. 5. Solidarność mówiła już od 2007 roku o skutkach Zielonego Ładu. – Przypominam sobie demonstrację 30 czerwca 2011 roku. Prawie 100 000 osób przeszło z placu Piłsudskiego pod KPRM. Wtedy przyjął nas pan premier Donald Tusk. Został powołany zespół do spraw pakietu klimatyczno-energetycznego. (…) Nic z tego nie wyniknęło. Jak widzimy, dzisiaj mamy kolosalne problemy i kolejne aspekty podatkowe, które będą wchodzić związane Zielonym Ładem. W związku z trwającym Strajkiem Generalnym rolników Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie podjęło decyzję , że warunkiem odstąpienia od protestów i podjęciem rozmów na inne bardzo ważne tematy jest: – wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest między innymi likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących dotychczas podstawę Wspólnej Polityki Rolnej.

– w handlu z Ukrainą powrót do stanu z 2021 r. i sfinansowanie (np.: z przyznanych już 50 mld Euro) eksportu produktów rolnych przez Europę poza granice Unii Europejskiej na tradycyjne rynki eksportowe Ukrainy.

- Mając powyższe na względzie Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” stoi na stanowisku, że doraźna pomoc państwa mająca na celu podtrzymanie żywotności ekonomicznej gospodarstw jest niezbędna, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej. Mapa protestu [trasa 27 lutego 2024 r.

mapa protestu Media

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało o trasie protestu rolników 27 lutego 2024 r. Jest jednak zapowiadany kolejny protest na 7 i 8 marca 2024 r. Współorganizują go centralne związków zawodowych, które przystąpiły do strajku. Strajk rolników 27 lutego 2024 r. pojawi się w Warszawie. Rozpocznie się we wtorek o godzinie 11.30 Trasa protestu: E. Plater, Aleje Jerozolimskie, Rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, Piękna, Aleje Ujazdowskie. Tak wyglądał protest na A2 w niedzielę 25 lutego 2024 r.: Rolnicza blokada przejścia granicznego w Świecku w proteście przeciwko zielonemu ładowi widziana z drona. Wzorowy porządek. pic.twitter.com/bmx3gF8HpQ February 25, 2024 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych poinformowało o trasie protestu rolników 27 lutego 2024 r. Jest jednak zapowiadany kolejny protest na 7 i 8 marca 2024 r. Współorganizują go centralne związków zawodowych, które przystąpiły do strajku. Strajk rolników 27 lutego 2024 r. pojawi się w Warszawie. Rozpocznie się we wtorek o godzinie 11.30. Trasa protestu: E. Plater, Aleje Jerozolimskie, Rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, Piękna, Aleje Ujazdowskie.

Komunikat ministerstwa rolnictwa Siekierski apeluje do rolników o jak najmniej uciążliwy protest dla mieszkańców stolicy Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski zaapelował we wtorek do rolników, by ich protest w stolicy był jak najmniej uciążliwi dla mieszkańców. Szef resortu rolnictwa nie wykluczył spotkania z protestującymi rolnikami. Od kilku dni w Polsce i Europie trwają protesty rolników. W poniedziałek w stolicy Belgii rolnicy zablokowali setkami traktorów dzielnicę europejską. Niektórzy protestujący starli się z policją. We wtorek rolnicy mają protestować w Warszawie, co może spowodować utrudnienia w centrum miasta, a także na niektórych drogach dojazdowych. Postulaty polskich rolników to m.in.: konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. "Jestem przekonany, że protestujący rolnicy uczynią wszystko, aby ten protest, to zgromadzenie, nie było istotnym utrudnieniem dla mieszkańców Warszawy. A jednocześnie przepraszam mieszańców Warszawy za te utrudnienia" - powiedział minister Siekierski w Programie 1 Polskiego Radia. Zaapelował jednocześnie do rolników "o jak najmniejszą uciążliwość organizowanych przez nich protestów". Pytany, czy spotka się we wtorek z protestującymi rolnikami, odparł: "Zapewne tak". "Na bieżąco rozmawiam, nawet wczoraj telefonicznie, jak wracałem z Brukseli, z wieloma przedstawicielami środowisk protestujących. Rozmawiałem także z protestującymi wczoraj w Brukseli. Uczestniczyli tam głównie rolnicy z Belgii, ale także byli przedstawiciele z Hiszpanii, Włoch, Francji i innych państw" - przekazał. Dodał, że był to protest o wymiarze międzynarodowym. Minister powiedział, że w czasie poniedziałkowych brukselskich obrad Rady Ministrów Rolnictwa UE, odbyło się spotkanie z przedstawicielami protestujących rolników. Siekierski zauważył, że napływ płodów rolnych z Ukrainy spowodował, że produkcja staje się nieopłacalna nie tylko w Polsce, ale zaczynają to odczuwać też rolnicy w innych krajach Unii. "Należy doprowadzić do pewnych regulacji w obszarze wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską, w tym szczególnie z Polską. Polacy, Polska, mieszkańcy wsi, rolnicy - wszyscy pomagaliśmy Ukrainie, Ukraińcom i chcemy to czynić dalej. Ale trzeba odróżnić pomoc humanitarną, pomoc militarną od spraw związanych z warunkami gospodarczymi, ekonomicznymi, od wymiany handlowej, która musi się odbywać na racjonalnych, normalnych zasadach, zgodnych z zasadami rynku, ekonomii" - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli Siekierski. Jego zdaniem należy wesprzeć rolników finansowo, bo ponieśli nie ze swojej winy koszty Zielonego Ładu i otwarcia na import spoza UE. Minister przyznał, że KE narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw. "To nie znaczy, że nie mamy działać na rzecz obrony klimatu, tylko trzeba to robić w inny sposób. (...) KE musi zweryfikować swoje plany" - dodał Siekierski.E. Zarzuty wobec premiera

Jakie są warunki zakończenia strajku NSZZ RI "Solidarność"? W związku z trwającym Strajkiem Generalnym rolników Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednogłośnie podjęło decyzję , że warunkiem odstąpienia od protestów i podjęciem rozmów na inne bardzo ważne tematy jest: – wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest między innymi likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, stanowiących dotychczas podstawę Wspólnej Polityki Rolnej – w handlu z Ukrainą powrót do stanu z 2021 r. i sfinansowanie (np.: z przyznanych już 50 mld Euro) eksportu produktów rolnych przez Europę poza granice Unii Europejskiej na tradycyjne rynki eksportowe Ukrainy. Mając powyższe na względzie Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” stoi na stanowisku, że doraźna pomoc państwa mająca na celu podtrzymanie żywotności ekonomicznej gospodarstw jest niezbędna, nie może jednak stanowić podstawy o zakończeniu akcji protestacyjnej. Prezydium negatywnie ocenia dotychczasową postawę rządu wobec rolniczych protestów. Ciągłe rozmowy o postulatach w oczekiwaniu na wiosenne prace polowe, które zmuszą rolników do opuszczenia blokad, świadczy o braku dobrej woli rządzących. Ocenę tę pogłębia decyzja dotycząca uznania przejść granicznych z Ukrainą za infrastrukturę krytyczną. Niepokój i zdziwienie wywołał Komunikat Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2024r., który nawiązuje do oświadczenia Premiera RP z tego samego dnia, z którego wynika, że rząd przygotowuje się do siłowego rozwiązania protestu rolników na granicy z Ukrainą. Komunikat KRIR opowiada się za „zmianą strategii protestacyjnej rolników i wzywa do stawienia się w Warszawie na proteście w dniu 27 lutego 2024 r. pod Flagą Biało-Czerwoną”. Należy przypomnieć, że Izby Rolnicze są samorządem i nie posiadają podstaw prawnych do prowadzenia akcji protestacyjnych, które są uprawnieniem statutowym związków zawodowych rolników. Warto również zwrócić uwagę, że Flaga Biało-Czerwona powinna nas wszystkich jednoczyć ale nie oznacza to, że poszczególne organizacje nie mają prawa do używania własnych symboli. Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” zdecydowanie opowiada się za kontynuowaniem dotychczasowych form protestu i zwraca się do wszystkich strajkujących rolników z apelem, aby nie dali się zwieść fałszywym manipulacjom rządu i niektórych organizacji rolniczych, które zmierzają do zakończenia blokad i podpisania „pozornego porozumienia”. Czego domagali się rolnicy na początku protestu Zastosowania odstępstwa od norm GAEC 7 oraz GAEC 8 na zasadach zmiany do Planów Strategicznych WPR. Odstąpienie od konieczności stosowania w płodozmianie 3 upraw oraz ugorowania 4% powierzchni gruntów w przypadku gospodarstw powyżej 10 ha. Wprowadzenia przejrzystych, jednoznacznych oraz trwałych przepisów dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego na kolejne lata, w tym przepisów prawa dotyczących szczegółowych zasad realizacji ekoschematów- tak by były one znane i nie zmieniane w roku składania wniosków obszarowych. Jak najszybszego określenia stawek dopłat ekochematowych , oraz podjęcie wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych by stawki te były zbliżone do przedstawianych rolnikom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku 2023 roku. Jak najszybszego zakończenie obsługi wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich za 2023 rok oraz przywrócenie terminu rozpatrzenia tych spraw do końca lutego roku następującego po roku złożenia wniosków. Wyrównanie poziomu dopłat w całej Unii europejskiej, tak by w każdym kraju dopłaty do ha podstawowej produkcji finansowane z budżetu UE były takie same. Czasowego odstąpienia od kar za niespełnienie warunków związanych z niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z zasad warunkowości oraz ewentualnych kar wynikających z niewywiązania się z całkowitych powierzchni deklarowanych ekoschematów. Pozostawienia największego Terminala Zbożowego w rękach Polskich producentów. Nie wyrażamy zgody na wydzierżawianie portów innym Państwom w sytuacji gdzie dostęp do portów dla Polskich rolników i handlowców jest ograniczany. Wdrożenia krajowego systemu walki z niekorzystnymi skutkami wystąpienia suszy rolniczej , jak również wdrożenie klarownego i sprawiedliwego systemu wyliczania strat suszowych w rolnictwie opartego również o pracę lokalnych komisji szacujących straty. W ciąż w Polsce istnieje wiele obszarów, dla których niemożliwa jest analiza bilansu wodnego ze względu na brak stacji pomiarowych – co stawia w znacznie gorszym położeniu rolników z tych obszarów . Kontynuowania polityki związanej z kontrolą ilości i jakości płodów rolnych przywożonych do Polski, tak by polskich i europejskich rynków nie zalewały tanie płody rolne z rynków wschodnich, zwłaszcza które zawierają substancje niebezpieczne i zakazane do stosowania w produkcji w Polsce. Wprowadzenia systemowych regulacji dotyczących dzierżaw z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tak by grunty rolne były faktycznie przekazywane do dzierżawy rolnikom posiadającym potencjał rozwojowy gospodarstwa a cena dzierżawy nie przekraczała wysokości przeciętnego dochodu rolniczego określonego przez GUS Wprowadzenie stałego systemu dopłat dla rolników do sprzedawanych płodów rolnych w przypadku gdy rynkowe wahania cen wpłyną na znaczne ich obniżenie w formie dopłat do sprzedanych płodów wyrównujących cenę do ustalonej minimalnej ceny sprzedaży gwarantującej opłacalność produkcji. Wdrożenia środków pomocowych dla sektora hodowli zwierząt inwentarskich w celu dostosowania do zamieniających się warunków dobrostanowych oraz możliwość kontynuowania produkcji w sytuacjach dużych wahań rynkowych. Wsparcia lokalnych podmiotów skupujących płody rolne w inwestycjach zwiększających ich potencjał przechowalniczy oraz możliwości skupowe, tak aby nigdy więcej nie doszło do jakichkolwiek przestojów oraz ograniczeń w skupie wynikających z nieprzygotowanej infrastruktury technicznej w tym zwiększenie kwoty na centra dystrybucyjne w ramach KPO. Rewaloryzacji kwot związanych z zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze z kwoty 1,46 zł do poziomu co najmniej 2,00 zł oraz adekwatne do cen zakupu materiału siewnego oraz kosztów siewu zwiększenie dopłat do materiału siewnego z kwoty 65 zł/ ha obowiązującej w 2022 roku do kwoty 250 zł/ ha zbóż. Podwyższenia limitu pomocy de minimis z 200 tyś euro do 300 tyś euro w tym pomocy de minimis w rolnictwie z 20 tyś euro do 30 tyś euro. Zwiększenia limitu pomocy na wsparcie krajowe w postaci kredytów preferencyjnych oraz obniżenie oprocentowania kredytów na zakup gruntów oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych. Podjęcia działań w zakresie zmian założeń „Zielonego Ładu” tak by uwzględnić w nim szereg sytuacji kryzysowych jakie dotknęły rolnictwo oraz dostosowanie wymagań środowiskowych do bieżącej ekonomicznej sytuacji rolników. Wsparcie sektora produkcji tytoniu- wystosowanie w imieniu polskich producentów tytoniu stanowczego stanowiska do Komisji Europejskiej i WHO w celu odejścia od tworzenia i wdrażania przepisów zmierzających do zakazu uprawy tytoniu w Unii Europejskiej. Ustanowienie uregulowań prawnych wprowadzających kary za wprowadzanie do obrotu żywności / pasz pochodzących z ukraińskiego , nieprzebadanego zboża w tym zbóż technicznych oraz przeznaczenie tych środków na pomoc polskim producentom zbóż i płodów rolnych. Wprowadzenie ceł zaporowych na import produktów rolnych z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej.

