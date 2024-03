Zwiększenie renty socjalnej z 1780,96 zł brutto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 4242 zł brutto. 12 kwietnia dalsze prace w komisji nad projektem

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który został skazany za przestępstwa seksualne. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu kościerskiego, został skazany przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności za molestowanie seksualne nastoletniej kobiety i naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby. Mimo wyroku, mężczyzna nie zgłosił się do zakładu karnego, co skłoniło sąd do wydania nakazu jego zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego.