Jak to uzyskać? MOPS z pieniędzy PFRON kupi dla osoby niepełnosprawnej laptopa, komórkę, łóżko, rower, materac, wózek, protezę. I rehabilitację

MOPS dostaje od PFRON 25 mln zł. MOPS dofinansowuje [na wniosek] wydatki osobie niepełnosprawnej. Jak to działa?

PFRON przekaże pieniądze ośrodkom pomocy społecznej. MOPS albo GOPS następnie rozdzielają je osobom z niepełnosprawnościami. Pokazujemy na przykładzie Łodzi jak to działa.

PFRON wspiera 25 mln zł MOPS

Ponad 25 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Dotacja w większości ma trafić na wsparcie indywidualne dla osób z niepełnosprawnościami.

Najwięcej – prawie 8,5 mln zł – trafi na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, w tym m.in. specjalnych łóżek rehabilitacyjnych, rowerów stacjonarnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, m.in. materace przeciwodleżynowe, balkoniki, białe laski dla osób niewidomych, kule łokciowe, wózki inwalidzkie, protezy oka, szkła korekcyjne czy aparaty słuchowe – poinformowała we wtorek rzeczniczka łódzkiego MOPS Agnieszka Grzelak-Michałowska.

3,5 mln zł zarezerwowano na dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Taką samą pulę przeznaczono na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych. Dzięki tym pieniądzom można kupić m.in. laptopy i telefony komórkowe dla niewidomych i słabowidzących, mówiące ciśnieniomierze i pulsoksymetry.

Wydzielono także prawie 10 mln zł na finansowanie działalności dziewięciu warsztatów terapii zajęciowej w Łodzi.

Potrzebny jest wniosek do MOPS

Wnioski o dofinansowania PFRON można składać na trzy sposoby: internetowo za pośrednictwem stworzonej do tego platformy Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/), osobiście w sali obsługi na parterze w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

"Szczególnie wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, jest skorzystanie z platformy Systemu Obsługi Wsparcia, która umożliwia złożenie wniosku online, a więc bez potrzeby wychodzenia z domu. Niezbędne do aplikacji w takiej formie jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego" – wyjaśnił dyrektor MOPS w Łodzi Piotr Kowalski.

W ubiegłym roku Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi rozdysponował ponad 20,7 mln zł. Z dofinansowania na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało ponad 2,6 tys. osób (na łącznie ponad 5,5 mln zł), a z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 252 osoby (ponad 590 tys. zł). Do 1,2 tys. łodzian popłynęło łącznie ponad 3 mln zł w formie dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Prawie 1 mln zł na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych podzielono między 507 osób. Ponad 1,4 mln zł na likwidację barier architektonicznych trafiło do 119 osób.