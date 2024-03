Likwidacja obowiązkowych prac domowych. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Jak poinformowała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe. Po podpisaniu czeka je vacatio legis.

Kiedy prace domowe przestaną być obowiązkowe?

Likwidacja obowiązkowych prac domowych nastąpi od 15-16 kwietnia - zapowiedziała w czwartek wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dodała, że rozporządzenie w tej sprawie może zostać podpisane przez minister edukacji Barbarę Nowacką w piątek lub w poniedziałek.

Katarzyna Lubnauer (KO) była w czwartek pytana w radiu RMF FM, kiedy prace domowe przestaną być obowiązkowe. Odpowiedziała: "Tak, jak obiecywaliśmy - w kwietniu".

"Rozporządzenie będzie do podpisu albo jutro, albo w poniedziałek. Potem jest vacatio legis" - powiedziała.

Lubnauer dodała, że rozporządzenie jest już gotowe. "Jutro powinno być do zaakceptowania przeze mnie, a potem do podpisu przez panią minister Nowacką. Jeszcze przed wyjazdem tutaj (do studia - przyp. red.) rozmawiałam z dyrektor departamentu. Powiedziała, że będzie gotowe" - przekazała wiceminister.

Na pytanie, czy to oznacza, że rozporządzenie nie wejdzie w życie od 1 kwietnia, Lubnauer odpowiedziała: "Mówiliśmy, że w kwietniu". Podkreśliła, że każde prawo powinno mieć vacatio legis, czyli okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. W przypadku tego rozporządzenia będzie to 21 dni - zapowiedziała wiceminister. Datę wejścia przepisów w życie oszacowała w rozmowie na "15-16 kwietnia".

Co zawiera projekt?

Dotyczący prac domowych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych trafił pod koniec stycznia do konsultacji publicznych.

Zgodnie z projektem w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciel nie będzie zadawać pisemnych i praktycznych prac domowych. W klasach IV-VIII będzie mógł zadać taką pracę, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena. Po sprawdzeniu takiej pracy nauczyciel ma przekazać uczniowi informację, co ten zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

Projekt przewiduje również, że oceny roczne lub końcowe z religii i etyki nie będą wliczane do średniej. Ta zmiana miałaby wejść w życie z nowym rokiem szkolnym 2024/2025.(PAP)

ral/ jann/