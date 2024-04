Domański: dwie niedziele handlowe w miesiącu oznaczałyby większe wpływy z VAT; jestem również zwolennikiem przywrócenia możliwości handlu w niedzielę

Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu oznaczałoby nieznacznie, ale jednak wyższe wpływy budżetowe z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), ocenił minister finansów Andrzej Domański

Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że jest zwolennikiem przywrócenia handlu w niedzielę i ma nadzieję, że uregulowanie tego tematu ma szanse realizacji jeszcze w tym roku.

Przywrócenie możliwości handlu w niedzielę

"Wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu] z punktu widzenia budżetu oznaczałoby to nieznacznie, ale jednak wyższe wpływy związane z wyższymi wpływami z VAT, bo sprzedaż detaliczna oczywiście, by wzrosła. Mamy tutaj inne aspekty pozagospodarcze - Polacy chcą aby te niedziele w jakimś wymiarze wróciły. Mamy projekt Trzeciej Drogi i mamy projekt Koalicji Obywatelskiej. Jestem również zwolennikiem przywrócenia możliwości handlu w niedzielę, podkreślam" - powiedział Domański w Radiu Zet.

Żaden sklep nie będzie zmuszony do tego, aby w niedziele pracował. Niezwykle ważne jest to, by każdy pracownik musi mieć zapewnione dwie wolne niedziele lub dwa wolne weekendy, […] za pracę w niedziele dwukrotnie wyższe wynagrodzenia" - zaznaczył minister.

Projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu

Szef resortu finansów powiedział, że będzie przekonywał koleżanki i kolegów z koalicji do wprowadzenia handlu w niedzielę, że to jest korzystne rozwiązanie.

Przypomnijmy, że pod koniec marca tego roku Polska 2050 przedstawiła projekt ustawy wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Koalicja Obywatelska w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" zapowiadała całkowite zniesienia zakazu handlu w niedziele.

