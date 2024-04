Nowe przepisy o KRS. Kto będzie wybierał członków Rady? Sejm podjął już decyzję, czas na Senat

W piątek Sejm przyjął zmienioną wersję ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kluczowe zmiany dotyczą sposobu wyboru sędziowskich członków Rady. Teraz to sędziowie, a nie Sejm, będą wybierać członków Rady, co jest zmianą w stosunku do przepisów obowiązujących od 2018 roku.

Rewolucja w KRS

PiS poległo w Sejmie Za zmienioną ustawą głosowało 244 posłów, 199 było przeciwnych, a nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił wnioski PiS i Konfederacji o odrzucenie tej ustawy. Teraz zmieniona ustawa trafi do Senatu. Rewolucja w KRS Nowe przepisy o KRS zakładają, że 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez wszystkich sędziów w Polsce. To jest zmiana w stosunku do poprzedniej nowelizacji z grudnia 2017 roku, kiedy to Sejm wybierał członków KRS. Po wyborze nowych członków KRS, obecni sędziowie-członkowie stracą swoje mandaty. Nowa ustawa wyklucza możliwość kandydowania na członka KRS dla sędziów, którzy zostali nim na podstawie wniosku KRS do prezydenta po zmianie przepisów o KRS w 2017 roku. Zobacz również: Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji PiS poległo w Sejmie Podczas drugiego czytania projektu ustawy, klub PiS ponownie zaproponował poprawki, które były już wcześniej przedstawiane. Poprawki te miały na celu usunięcie przepisów, które pozbawiają prawa do kandydowania na członka KRS tych sędziów, którzy objęli swoje stanowiska po zmianach wprowadzonych w 2017 roku. Ponadto, poprawki te miały na celu zapewnienie, że kadencja nowo wybranych członków KRS rozpocznie się wiosną 2026 roku, po zakończeniu kadencji obecnych sędziów w Radzie. Wszystkie te poprawki zostały odrzucone przez Sejm w piątek. Jednak Sejm jednogłośnie przyjął wniosek mniejszości, zaproponowany przez posła Tomasza Zimocha (Polska2050), dotyczący "niezwłocznego" publikowania przez KRS w Biuletynie Informacji Publicznej m.in. zapisów transmisji i protokołów z obrad.