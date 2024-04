Niższe rachunki za energię. To już oficjalne. UE przyjęła dyrektywę

Unia Europejska oficjalnie przyjęła w piątek nową, zmienioną dyrektywę dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków. Nowe przepisy mają na celu pomóc mieszkańcom Europy w obniżeniu rachunków za energię, poprawić ich jakość życia i uruchomić falę renowacji na terenie całej UE.

Efektywność energetyczna. Korzyści dla mieszkańców

Nowe regulacje unijne mają na celu zmniejszenie emisji i zużycia energii zarówno w budynkach prywatnych, jak i użyteczności publicznej. Dzięki temu Europejczycy będą mogli obniżyć swoje rachunki za energię oraz poprawić swoje zdrowie i jakość życia.

Cele dyrektywy. Zmniejszenie zużycia energii

Zgodnie z dyrektywą, zużycie energii w budynkach mieszkalnych powinno się zmniejszyć o 16% do 2030 r. i o 20-22% do 2035 r. W przypadku budynków publicznych, takich jak firmy, szpitale, szkoły czy urzędy, do 2030 r. powinno zostać poddanych renowacji 16% tych w najgorszym stanie, a do 2033 r. - 26%.

Renowacja budynków. Wsparcie dla mieszkańców UE

Mieszkańcy UE otrzymają wsparcie w zakresie renowacji budynków. Przepisy zakładają stworzenie punktów kompleksowego doradztwa w zakresie renowacji oraz ułatwienie pozyskiwania dofinansowania na ten cel, co sprawi, że renowacja stanie się bardziej przystępna cenowo i wykonalna.

Bezemisyjność nowych budynków. Ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych

Nowe regulacje zakładają pełną bezemisyjność nowych budynków. Od stycznia 2028 r. wszystkie nowe budynki publiczne będą musiały być w pełni niezależne od paliw kopalnych; dwa lata później reguła ta dotyczyć będzie też wszystkich innych nowych budynków.

Fala renowacji w UE. Walka z ubóstwem energetycznym

Nowe przepisy mają na celu uruchomienie fali renowacji w UE i pomóc w walce z ubóstwem energetycznym. Szacuje się, że budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii w UE, w tym ponad połowę zużycia gazu unijnego oraz 35% emisji gazów cieplarnianych. Dzisiaj co trzeci budynek w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75% jest nieefektywne energetycznie.

Dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. Następnie państwa członkowskie będą musiały ją transponować do prawa krajowego.